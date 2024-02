Domenica In, Annalisa canta "Sinceramente" e Mara Venier si scatena sul palco. Il video

Tra gli ospiti dello speciale "Sanremo" di Domenica In c'è anche Annalisa. La nota cantante, che è arrivata terza con "Sinceramente", si è esibita (in playback?) facendo scatenare il pubblico. E non solo il pubblico. Anche e soprattutto Mara Venier. Cos'è accaduto di preciso? "Sei splendida splendente, dal pubblico dicono 'ti amo' ma è già sposata ragazzi. Devo dire che è stato un successo pazzesco, ci hai messo un po’ eh.. diesel", ha esordito Venier accogliendola.

"Sì, un passo dopo l’altro quello che costruisci è più forte - ha detto Annalisa -. Sono molto contenta, felicissima di questo affetto che vedo. Questo palco è qualcosa di incredibile, fa diventare tutto più grande e più bello. Qui a Sanremo non si dorme, ieri sera ho fatto festa. Infatti siamo qua con 40 minuti di sonno con le lenti a contatto dimenticate, ma è bellissimo così. Bisogna godersi ogni momento. Non si dorme e si continua a cantare".

Poi la presentatrice l'ha sorpresa: "Subito dopo la prima serata che hai cantato c’è stato un filmato che mi riguarda in qualche maniera, guarda come sono stata messa. Guarda un po’.." e manda in onda un video divertente con un ballo di Venier e sotto le note di "Sinceramente". Annalisa non ne sapeva nulla: "Pazzesca", ha commentato.

"Mi hai regalato un sogno"

“Sai che io non pensavo? Devo essere sincera. Sei stata molto intelligente a scegliere i pezzi, i look, hai fatto una trasformazione di eleganza, provocazione, molto sexy”, le parole di Venier. “Io ci tengo a rappresentare le canzoni anche con l’immagine, non tutto va bene per ogni canzone. Bisogna aiutare quella canzone ad essere compresa”, ha replicato Annalisa. E poi al via con "Sinceramente". Mentre Annalisa stava cantando, Mara Venier (come promesso) si è scatenata ballando. “Mara, mi hai regalato un sogno. Questo è il nuovo meme forever and ever”, ha concluso Annalisa.