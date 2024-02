"La vincitrice morale di Sanremo": Loredana Bertè scoppia a piangere a Domenica In

Loredana Berté non è riuscita a trattenere le lacrime a Domenica In, scoppiando in un pianto liberatorio e di gioia davanti all'amore del suo pubblico. Dopo essersi esibita sulle note di Pazza, una delle canzoni più amate del Festival di Sanremo 2024 nonché brano vincitore del premio della critica Mia Martini, la cantante si è emozionata nel vedere tutto il pubblico in piedi che applaudiva e gridava il suo nome e nell'ascoltare chiunque dire che avrebbe dovuto vincere lei questo Sanremo 2024.

"Sei la vincitrice morale del Festival" ha ribadito Mara Venier e insieme a lei anche gli altri giornalisti presenti che hanno sottolineato quanto siano subito stati convinti dalla canzone di Loredana Berté e quanto il suo brano possa essere di insegnamento e ispirazione per giovani e adulti ma soprattutto per quelle donne che "si odiano abbastanza" da sole.

Loredana, emozionatissima e grata di questa esperienza sanremese che ha voluto fortemente, si è lasciata andare in un pianto d'emozione, un piano che mostra tutta la sua forza e la sua sensibilità. Un'emozione la sua condivisa da tutti, in primis dalla sua grande amica e sostenitrice Mara Venier che l'ha abbracciata fortemente e l'ha elogiata come grande artista.

"Si merita tutto l'affetto che le state dando e anche di più" ha detto, infine, Mara Venier.