Ascolti tv: risultato storico per la finale di Sanremo, è record di ascolti

Ieri sera, 10 febbraio 2024, è andata in onda su Rai1 la finale di Sanremo 2024 vinta da Angelina Mango. Un'edizione, la 74esima, che ha emozionato, lanciato tantissime nuove hit e creato anche qualche polemica. Ma alla fine dei conti ciò che importa è che se ne parli e di questo Sanremo 2024 si è parlato molto. Ma come è andata, in fatto, di ascolti tv, l'ultima serata di Sanremo 2024? Lo diciamo subito, Amadeus ha raggiunto dei risultati sorici. Ma andiamo ai dati.

Lla serata finale del 74° Festival di Sanremo ha conquistato 14.301.000 spettatori pari al 74.1% di share. preceduta dall’anteprima Sanremo Start, dalle 20:47 alle 21:22, a 14.615.000 spettatori e il 61.2%. Boom di ascolti per una serata che ha superato tutte le quattro precedenti in fatto di ascolti e segnato un nuovo record per Amadeus che è riuscito a riportare i giovanissimi a vedere Sanremo.

Nel dettaglio la prima parte, dalle 21:27 alle 23:31, ha raccolto 17.281.000 spettatori (70.8%) mentre la seconda parte, dalle 23:34 alle 1:59, ha raccolto 11.724.000 spettatori (78.8%).

I dati delle finali delle scorse edizioni di Sanremo

Nel 2023 Amadeus aveva chiuso Sanremo con 12.256.000 spettatori e uno share del 66.04%. Il 2022 aveva visto 13.380.000 persone incollate allo schermo con uno share del 64.9%. Nel 2021 erano 10.715.000 gli spettatori della finale di Sanremo con uno share del 53.50% e nel 2020 11.477.000 con uno share del 60.60%.