Angelina Mango vince il Festival di Sanremo

Angelina Mango vince la 74esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone "La noia". Tra i favoriti di questa edizione, ha messo d'accordo Televoto, Sala Stampa e Giuria delle Radio. A lei anche il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dall'orchestra. "Che piccola mi sento" ha commentato in lacrime, poi la sua gratitudine: "Grazie di cuore all'orchestra, ad Amadeus, Fiorello, al mio team. A mia mamma, alla mia famiglia che è qui stasera".

Il podio e gli altri premi

Al secondo posto Geolier (il più votato al Televoto con il 60%) e la sua "I p' me, tu p' te", terza classificata Annalisa con "Sinceramente". Nella top 5 della serata Ghali al quarto posto, quinto Irama. Il Premio della Critica Mia Martini a Loredana Bertè con "Pazza". Il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è andato a Fiorella Mannoia con "Mariposa".

La finale: Fiorello canta "Farfallina qua qua" e la polemica si trasforma in risate

Niente più incursioni e collegamenti, Fiorello nella serata finale è stato il padrone del palco accanto all'amico Amadeus. L'ingresso alla Michael Jackson, con abito nero pieno di luci, e l'interpretazione di "Vecchio frack" è stato soltanto il "la" dello spettacolo che ha regalato insieme al timoniere di questo Festival. Complementari, gli 'Amarello' hanno confezionato una finale perfetta: uno show asciutto ma incalzante, focalizzato sulla gara - che non ha avuto sosta - senza però far mancare gag divertenti che hanno fatto, se non dimenticare, certamente perdonare quella del ballo del qua qua. Unico scivolone della settimana, Fiorello lo ha riportato con grande ironia e intelligenza in finale in uno sketch esilarante. "Farfallina qua qua" - testo del brano di Romina Power cantato in modo struggente sulle note della canzone di Luca Carboni - mette fine alla polemica con delle grandi risate, come solo i grandi sono capaci di fare. Clip da rivedere in loop (tanto la liberatoria c'è). Lui è il migliore showman della tv italiana, la complicità con Amadeus ancora una volta la nota che ha fatto la differenza.

Toccata e fuga di Roberto Bolle, momento amarcord con Gigliola Cinquetti

Toccata e fuga l'ospitata di Roberto Bolle. Il suo Bolero è stato un concentrato di maestosità, ma la presenza del ballerino sul palco si è consumata in poco più di 5 minuti. Tanto, comunque, è bastato a riempirci di orgoglio nazionale. E un momento nazional-popolare è stato il ritorno sul palco dell'Ariston di Gigliola Cinquetti, che dopo 60 anni ha cantato di nuovo "Non ho l'età" nel teatro che la vide 16enne, forse meno emozionata di oggi.

Il ricordo delle foibe e l'appello pro Palestina

Una parentesi importante va aperta sui momenti più alti e di riflessione che questa edizione non ha fatto mancare. Ogni serata ha avuto il suo, dalla violenza di genere alle morti sul lavoro, fino al ricordo delle foibe fatto da Amadeus durante la finale. Nessun quadro particolare, ma un semplice e breve discorso sulle note di "Io che amo solo te". Poco dopo, dallo stesso palco - tacciato spesso di essere appannaggio del governo di centrodestra e della "Tele Meloni" - l'appello pro Palestina di Ghali. Uno "stop al genocidio" che ha dimostrato la libertà di cui gode quel palco.

Cala il sipario su Sanremo 2024, ma soprattutto sul quinquennio Amadeus, che non solo ha riportato il Festival su vette televisive altissime - e i numeri record lo confermano - ma lo ha trasformato in un evento capace di aggregare le diverse generazioni di un Paese intero. Un piccolo miracolo.