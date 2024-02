Domenica In, Mara Venier gela gli ospiti: "Non dovete baciarvi, c'è un precedente"

Tra gli ospiti di Domenica In oggi 11 febbraio c'è anche Dargen D'Amico. Il cantante - che si è posizionato 20esimo con "Onda Alta" al Festival di Sanremo 2024 - è stato il protagonista di un siparietto che già sta facendo discutere. Innanzitutto ha colpito per il look: vestito shock colore fucsia e poi delle curiosissime scarpe di gomma gialla. "Sono di gomma? Da papero?", chiede Venier. “Tocca, tocca pure”, risponde lui. Lei allora ironizza: “Sentivo i muscoli. Ma sono da pioggia?”. “Dipende da quanto si bagna l’ambiente”, la replica del cantante.

"Sono tutta un calore"

Quando gli viene chiesto da Gabriele Cirilli come sia stato il bacio con Mara Venier (dato in diretta durante una serata delle kermesse che si è appena conclusa), Dargen risponde: “Tra noi un bacio intenso.. ti faccio vedere come?” e si avvicina all'attore comico. Ma la conduttrice li gela immediatamente: “No, non ve dovete bacià. Già c’è stato un precedente”, dice Venier e lo porta via. “Ma da quando un bacio può provocare un guaio? La trovo surreale una polemica per un bacio”, risponde Dargen. “Allora baciami e falla finita”, prova a recuperare lei. Che poi aggiunge: “Non mi fai capire più niente.. sono tutta un calore, fa caldo qua dentro”. Insomma, la conduttrice ha provato a farla finire a taralluci e vino, ma il nervosismo era palpabile. Insomma, sembrava proprio che Venier temesse che potesse accadere qualcosa di "scomodo". Logicamente il riferimento della presentatrice era al bacio dello scorso anno tra Fedez e Rosa Chemical.