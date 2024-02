Domenica In, il fuorionda di Mara Venier fa discutere: "Non vi faccio tornare più". Il video

Polemiche sul web dopo il video di un fuorionda di Mara Venier a Domenica In, per lo speciale Festival di Sanremo 2024. A farlo girare su Twitter è anche il giornalista e content creator Tommaso Coluzzi. "Non mettetemi in imbarazzo", "Non vi faccio tornare più perché non è questo il luogo giusto per dire certe cose", le parole della conduttrice probabilmente rivolte ai suoi ospiti. A cosa si stava riferendo?

Tutto ciò è accaduto subito dopo aver salutato Dargen D'Amico. Il cantante, infatti, dapprima ha riso e scherzato con la conduttrice, poi ha cantanto e infine ha risposto alle domande dei giornalisti. Domande del tutto lecite, alle quali D'Amico ha provato a replicare, per poi essere interrotto dalla presentatrice. Rispondendo a una domanda sul significato della canzone e sul ruolo dei bambini nel testo del brano "Onda Alta", portato a Sanremo, Dargen D'Amico ha parlato anche di immigrazione. I fatti.

Mara Venier interrompe Dargen D'Amico e lui reagisce così

Il cantante risponde cercando di argomentare: "L'Italia è un Paese che si sta rimpicciolendo e ci sono tante occasioni da prendere in considerazione". "Per esempio non si parla mai del fatto che la bilancia economica dell'immigrazione è in positivo. Quello che gli immigranti mettono nelle nostre casse per pagare le nostre pensioni è più di quello che spendiamo per l'accoglienza", assicura. E ancora il cantante aggiunge: "Queste sarebbero statisiche da raccontare ogni tanto..". "Va bene, però qui è una festa, scusa - interviene Venier, portandolo al centro dello studio -. Altrimenti qui diventiamo veramente.. ci vorrebbe troppo tempo".

L'artista allora: "Il problema è che quando mi fanno una domanda non riesco a non rispondere". "Hai ragione, ma noi qui stiamo parlando di musica. Chiedo scusa a tutti quanti. Non è colpa tua, è che è molto difficile in tre parole dire tutto questo. Ci vorrebbe più tempo, sono tematiche importanti", afferma ancora Venier. "Ragazzi, sono domande che voi fate alle quali bisogna rispondere in maniera dettagliata, dobbiamo avere il tempo per affrontare tutto questo e non ce l'abbiamo. Scusate", le parole della conduttrice agli ospiti presenti (giornalisti, opinionisti). Dargen si scusa.

Logicamente l'episodio sta girando sul web e sta facendo discutere. "Non mi piace per niente questo clima. Preziosissimi gli artisti che hanno il coraggio di esporsi", scrive un utente su Twitter (o X). E ancora altri commenti: "Pavidità. Mascherata col rispetto dei tempi televisivi". "Una cosa vergognosa, censura". "Pronto, sì, è arrivato un whatsapp da palazzo Chigi"; ci scherza su la nota comica Michela Giraud. Chissà se la conduttrice vorrà replicare pubblicamente alle critiche.

"Quello che gli immigrati immettono per pagarci la pensione è più di quello che spendiamo per l'accoglienza"



"Però qui è una festa, si parla di musica"



Poi in sottofondo "Mi mettete in imbarazzo, non vi faccio parlare più perchè non è questo il momento" #domenicain #Sanremo2024 pic.twitter.com/MXZMOBWnhY — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 11, 2024