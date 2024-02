Romina Power commenta il Ballo del Qua Qua a Sanremo con una foto amarcord insieme ad Al Bano

Nel vortice di commenti, critiche e battute sul discusso Ballo del Qua Qua in cui si sono cimentati Amadeus, Fiorello e John Travolta nella seconda serata del Festival, non è mancata la voce di chi quella canzone la portò al successo nel 1981, ovvero Romina Power. In un primo momento la cantante ha manifestato una certa contrarietà alle polemiche sull'esibizione dell'ospite internazionale postando il video di Beyoncé che proprio su quella stessa musica ballò a un suo concerto: "Non lo ha ballato solo Travolta il ballo del qua qua" ha scritto Romina a corredo del filmato con la celebre popstar che si muoveva sul palco.

Ma in merito a questo Festival, sempre sui social Romina Power ha anche voluto esprimere un certo disappunto per la mancata celebrazione dei 40 anni di "Ci sarà", canzone con cui lei e l'allora marito Al Bano vinsero la kermesse nel 1984, "focalizzandosi, invece sul ballo del qua qua. Ma va bene così", si legge nella didascalia accanto alla foto d'epoca della coppia.



"Con me il Ballo del Qua Qua fu un enorme successo"

Intervistata da Libero, Romina Power ha detto di più sull'esibizione sulle note del suo brano, confermando di non condividere le polemiche: "Mi ha molto divertito l'interpretazione di Fiorello e Amadeus del Ballo del qua qua. Penso che si esageri con le polemiche. Sicuramente voleva essere un momento leggero, spiritoso. Forse Travolta non era il personaggio adatto. All'estero questa canzone, comunque non viene vista con lo snobismo con cui viene percepita qui in Italia per un certo tipo di pubblico". Poi il riferimento ad altri noti personaggi: "Beyoncé l'ha ballata in un suo concerto, Kabir Bedi l'ha ballata con me, ci sono riferimenti a quella canzone in varie serie televisive americane. A me venne proposta per i bambini, e, siccome all'epoca ne avevo due piccoli, mi divertiva l'idea. Dopo l'enorme successo volevano che io continuassi su quella linea, ma mi sono rifiutata", ha aggiunto. E sulla vittoria di Angelina Mango: "Penso sia meritatissima. L'avevo predetta sin dalla prima sera", ha aggiunto.