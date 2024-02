Sanremo, Angelina Mango in lacrime dopo aver cantato la canzone del padre: il video

Lo aspettavamo da giorni e ora quel momento è arrivato: Angelina Mango, accompagnata dal quartetto d'archi dell'orchestra di Roma, si esibisce sulle note de "La rondine", celebre brano del compianto padre, perso all'età di 13 anni, per omaggiarlo davanti a un pubblico di milioni di telespettatori e per la prima volta in televisione. Nelle settimane scorso la scelta della "big" di Sanremo, una delle favorite insieme ad Annalisa col brano "La noia", ha provocato una polemica insensata legata a una scelta definita da più parti "scontata" per via della parentela, ma la delicatezza dell'omaggio ha zittito tutti.

L'esibizione

Angelina arriva sul palco vestita con un abito lungo ed elegante e, accompagnata dal quartetto d'archi, dà libero sfogo a tutto il suo amore per il padre Pino cantando con intensità. Con classe e un dolore nel cuore che traspare dalla sua espressione e viene fuori durante l'intera performance, dà vita a una cover di grande delicatezza, una di quelle che ti entra dentro e difficilmente dimentichi.

Angelina Mango in lacrime

È subito standing ovation per l'artista 22enne, applaudita e acclamata dal pubblico sin dalle prime note della sua profonda interpretazione di un brano senza tempo. La cantante è molto emozionata e si commuove per la straordinaria reazione del pubblico, la prima così forte da quando è iniziato il Festival della Canzone Italiana. Vedendola per la prima volta in difficoltà, Amadeus la raggiunge al centro del palco e afferma: "Ci godiamo l'applauso perché facciamo fatica a parlare tutti e due dalla commozione. Un grandissimo omaggio da Angelina per il papà e per noi un grandissimo cantautore".