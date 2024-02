Chiara, figlia di Lorella Cuccarini: il coming out, la malattia e il rapporto con la mamma

Lorella Cuccarini è la quarta co-conduttrice del Festival della canzone italiana. La showgirl e prof di Amici, che aveva infiammato il palco dell’Ariston lo scorso anno proprio nella serata dei duetti (quella che lei co-condurrà quest’anno) esibendosi insieme a Olly in una versione de La notte vola, si sta preparando alla diretta di questa sera. Al suo fianco, come sempre, c’è la figlia Chiara Capitta che si occupa ormai da qualche anno dei social della madre. Un compito non semplice, visto quanto è amata la madre, ma che Chiara affronta con grande professionalità.

Cuccarini, sposata da 32 anni con il produttore musicale e televisivo Silvio Testi, è molto riservata e della sua vita privata, ma anche su quella dei suoi figli (ne ha quattro: Sara nata nel 1994, Giovanni nel ’96 e i due gemelli Chiara e Giorgio del 2000), si sa lo stretto necessario. Chiara però utilizza molto i social e su di lei qualche informazione in più ce l’abbiamo.

Chi è Chiara Capitta

Il rapporto di Chiara con la mamma Lorella Cuccarini

La malattia di Chiara e il racconto sui social

Il coming out di Chiara

Chiara Capitta su Instagram

Chiara è nata il 2 maggio del 2000. Chiara gioca nella Roma femminile, squadra nella quale è tesserata da quando ha 12 anni, ed è la "social media manager" della madre: questo dettaglio è emerso durante un'intervista a Silvia Toffanin, del 2021, nella quale spiegava che tutti i contenuti social della mamma sono creati da lei. Tra Chiara e Lorella c'è un rapporto bellissimo e di complicità merito anche di questo sodalizio lavorativo.

"Da un anno aiuto mamma con la gestione dei social - aveva raccontato Chiara nel videomessaggio realizzato per Verissimo nel 2021 - e devo dire che mi diverto tantissimo perché fino all'anno scorso era un po' titubante quando le proponevo delle cose da fare. Adesso è lei che viene da me a proporre delle idee e questo mi piace tantissimo". "Devo ringraziarla perché finalmente ho capito cosa mi piacerebbe fare come lavoro - aveva aggiunto -. Le prime esperienze le ho fatte con lei e questo glielo devo sicuramente. Voi vedete un lato della mamma che a volte è un po' più serio, ma noi possiamo assicurarvi che è una pazza scatenata".

Lorella è molto fiera dei suoi figli e se anche è riservata non perde l’occasione, quando le si presenta, di dichiarare il suo amore per i suoi quattro figli esprimendo anche la sua stima nei loro confronti. In un'intervista del 2015 dichiarò che proprio i figli hanno aiutato il suo matrimonio con Silvio: "La mia famiglia è tutt'altro che perfetta. E non è perfetto neppure il mio matrimonio. Come tutte le coppie, anche io e Silvio abbiamo avuto i nostri momenti difficili, le nostre crisi. Ma li abbiamo superati e siamo andati avanti, perché ci amiamo moltissimo. E lo abbiamo fatto anche per i nostri figli. Loro sono un collante importantissimo per la nostra unione".

Il coming out di Chiara

Ad aprile 2023 si è parlato molto di Chiara in seguito a una risposta pubblicata su Instagram. La 23enne, ricevendo molte domande riguardanti il suo orientamento sessuale, aveva deciso, una volta per tutte, di replicare: "Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza". Queste parole hanno creato un caso mediatico del quale Chiara è rimasta molto stupita e di cui non ha più voluto parlare affermando che tutto quello che doveva dire l’aveva già detto.

"Sono molto stupita che si sia creato clamore per una semplice affermazione – aveva dichiarato, a Gente, Lorella Cuccarini pochi giorni dopo le parole della figlia -. Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole, sono state chiare e semplici. Poi lei è grande e soprattutto è libera di esprimere ciò che sente. Rispetto idee e vita dei miei figli. Se si fidanza con un’altra donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia. C’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato: l’importante che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici".

L’ansia e gli attacchi di panico: il racconto social di Chiara

Chiara su Instagram, su consiglio della sua psicologa, ha condiviso il suo percorso di rinascita e riappropriazione delle piccole attività quotidiane come l’andare a fare colazione al bar da sola o l’andare a fare shopping, sempre da sola. Chiara

Capitta sta seguendo un percorso che la sta aiutando a superare l’ansia e gli attacchi di panico: su Instagram pubblica dei video in cui racconta come affronta il tornare a uscire in solitaria e il disagio di sentirsi guardata e giudicata mentre fa le cose da sola.

“Ho condiviso con voi un consiglio che mi ha dato la mia psicologa – aveva scritto il 19 ottobre 2023 - per riuscire ad affrontare tutte le piccole attività che, dopo gli attacchi di panico, mi sembravano impossibili da fare con persone che non fossero di famiglia. Attività che per la maggior parte delle persone sono scontate ma per me non lo sono più”. “L’ho raccontato – aveva aggiunto - per condividere con voi uno spaccato di normalità e verità che in tantissimi vivono senza parlarne per paura. In tantissimi mi avete scritto che siete nella mia stessa situazione e che avreste provato a farlo anche voi e ne sono molto felice”. Da qui la decisione di “documentare la mia esperienza per riuscire ad arrivare a persone che, come me, hanno bisogno di una spinta in più per riprendere completamente in mano la propria vita”.

Chiara Capitta su Instagram

Chiara su Instagram è molto attiva, condivide molti contenuti insieme alla mamma ed è seguita da quasi 50mila follower.