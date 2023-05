Angelina bambina e papà Mango, spunta un vecchio video (da brividi): eccoli cantare insieme sul palco

Un video che nella sua semplicità colpisce dritto al cuore. È stato pubblicato su TikTok e mostra una Angelina Mango ragazzina sul palco insieme alla madre Laura Valente, le due iniziano a cantare Let it be dei Beatles, Valente poi chiama sul palco il marito Pino Mango così che lui e la figlia potessero duettare: un momento magico che è stato condiviso da tutta la famiglia perché poi li ha raggiunti anche Filippo, il fratello di Angelina, che si è messo a suonare il cajón. A metà filmato, che dura poco più di due minuti, Valente si mette vicino alla figlia per cantare con lei e il marito. Probabilmente si trattava di uno spettacolo di cui Valente era la presentatrice, o organizzatrice, poiché è stata lei a fare i saluti finali. Immagini che non possono non emozionare.

Angelina, conosciuta dal grande pubblico negli ultimi mesi per la sua partecipazione ad Amici, ha deciso di intraprendere la medesima carriera paterna e come lei stessa ha sottolineato durante la finale del talent di Canale 5 in questo percorso è accompagnata dal fratello, musicista, che suona con lei. Durante il percorso televisivo ha parlato poco della morte del padre, evento che ha segnato in modo indelebile la vita della sua famiglia, ma quando l'ha fatto ha sempre usato parole d'amore.

La morte di Mango, la vita a Milano e la decisione di fare musica nella vita

"Sono nata il 10 aprile del 2001 a Maratea, sul mare, vicino a Lagonegro, il posto dove ho vissuto fino ai 15 anni - aveva raccontato poco dopo il suo ingresso nella scuola più amata d'Italia -. Ho vissuto lì con la mia famiglia, eravamo in quattro. Famiglia di musicisti. Mio padre era un cantante (stroncato da un infarto durante un concerto nel 2014, ndr), mia madre era una cantante. Ho iniziato a cantare in giro per casa e a parlare, insieme. Ho iniziato a fare musica perché c'era musica ovunque e quindi la facevo pure io, perché era un mezzo di comunicazione che usavamo a casa". "Ho iniziato il liceo scientifico a settembre e a dicembre è morto mio padre. Aveva 60 anni. È stato pesante. Si è scatenato l'inferno nella mia mente in quel momento, perché poi era tutto sotto le telecamere", ha spiegato la giovane cantante.

Dopo la scomparsa del padre Angelina si è trasferita a Milano con la madre e il fratello. Lì ha conosciuto l'attuale fidanzato, che l'ha aiutata a risollevarsi da un periodo buio: "Mi ha dato proprio la spinta per risolvere un sacco di problemi che avevo. Da lì è nato tutto, ho iniziato a dire basta, la vita è mia. Ok tutti i traumi, però sti ca***. Uno non può vivere pensando a quello che ha vissuto, deve anche vivere qualcosa in più".

Lorella Cuccarini, la sua prof nel talent, un giorno le mostrò un video in cui Mango fu ospite di Amici e dopo aver cantato si dedicò agli allievi dando alcuni consigli, per Angelina non è stato facile vedere quel filmato ma come lei stessa ha spiegato in quell'occasione "negli ultimi anni ne ho visti molti di video come questo e cerco di guardarli con il sorriso, soprattutto quelli mentre canta. Io lo guardo e cerco di prendere spunto per poi cantare, cerco di guardarlo in modo distaccato, per assimilare e cercare di dividere l'artista dai miei ricordi".