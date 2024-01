Sinner dice no a Sanremo 2024: "L'invito di Amadeus? Faccio il tifo da casa"

Jannik Sinner conferma quello che fino a qualche ora fa sembrava probabile ma non ancora certo: il rifiuto di presenziare al Festival di Sanremo come da invito di Amadeus. "Faccio il tifo da casa. È un evento bello ma sto facendo qui due giorni e poi l'Australia è finita. Guardo in avanti, quando dovrei andare a Sanremo sarò già a lavorare, non ci andrò" ha detto il campione di tennis nel suo incontro con la stampa a Roma dopo la vittoria storica degli Australian Open.

Una scelta che sembrava già essere nell'aria la sua. Sulla questione "Sanremo sì-Sanremo no" si era espresso anche il presidente della Fitp, Angelo Binaghi: "Se Jannik andasse al Festival di Sanremo sarebbe una delusione. Tutti andrebbero, ma lui è diverso e parlo contro i miei interessi perché Sinner a Sanremo sarebbe una grande promozione per noi. Ma lui va protetto da tutti: dai dirigenti, dai giornalisti e anche da Sanremo. Se tutti insieme vogliamo scrivere una storia diversa dobbiamo proteggerlo". Dopo le polemiche Amadeus aveva pubblicato un video su Instagram rivolgendosi direttamente al 22enne: "Non immaginavo tutto questo rumore intorno al mio invito e naturalmente non ti volevo mettere in imbarazzo", le parole del conduttore di Sanremo: "Ci sono coloro che ti vogliono a Sanremo e qualcuno che naturalmente ti sconsiglia di venire a Sanremo. La cosa importante è la tua serenità, la tua tranquillità. Se deciderai di non venire a Sanremo io lo capirò, è importante che tu ti dedichi al tennis". E così sarà.