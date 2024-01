Sinner, niente Marsiglia nella settimana di Sanremo: solo riposo o c'entra il Festival?

Jannik Sinner non parteciperà al torneo di Marsiglia in programma dal 5 all'11 febbraio. A rendere noto il forfait del vincitore dell'Australian Open sono gli organizzatori dell'evento transalpino che hanno offerto una wild-card ad Alexander Zverev.

Intanto l'altoatesino, nuovo re d'Australia, è atteso da un'importante celebrazione al suo rientro in Italia. Mercoledì 31 gennaio, in serata, incontrerà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme ai compagni di squadra con cui ha vinto, a novembre, la Coppa Davis.

Jannik, in questo incontro che era già stato fissato da tempo, sicuramenente sarà applaudito anche per il suo primo Slam.

Amadeus, intanto, continua il suo pressing per portare Sinner sul palco del Festival di Sanremo. "Ciao a tutti da Amadeus, Sanremo si ama, Jannik Sinner si ama! Questo messaggio è per te, Jannik, sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente l'invito a venire al festival di Sanremo", ha detto il presentatore e direttore artistico del Festival.

Sinner, a Melbourne, in un'intervista al Corriere della Sera, a riguardo, aveva detto: "Conoscendomi, io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio, sono negato. Qui a Melbourne hanno provato a farmi intonare lo jodel... Lasciamo perdere! Devo giocare a tennis, io".

Ama, però, oggi, lunedì 29 gennaio, ha insistito: "Tutti me lo chiedono, ovviamente c'è la grande gioia di vederti a Sanremo: non devi cantare, non devi ballare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston e un grande applauso di tutti gli italiani che tu hai fatto impazzire in questi mesi".

Il campione dell'Australian Open, alla fine, farà questa apparizione televisiva a Sanremo o si terrà lontano dalle luci del Festival per concedersi un po' di meritato riposo?