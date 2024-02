Tali e Quali, riassunto puntata 3 febbraio: vincitore della finale, classifica e Scialpi ospite

Siamo giunti all'attesissima finale di Tali e Quali, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1 sabato 3 febbraio che vede in giuria la regina Loretta Goggi, l'attore Giorgio Panariello, il paroliere Cristiano Malgioglio e l'imitatore Claudio Lauretta nei panni di Beppe Grillo come quarto giudice della serata. A vincere l'edizione è Francesca La Colla con una strepitosa Adele che ha convinto sia giuria che pubblico, ottenendo ben 38 punti nella finalissima contro i vincitori delle scorse puntate.

Tali e Quali, la classifica della puntata (3 febbraio) e della finalissima

Come già accennato, Francesca La Colla vince la nuova edizione di Tali e Quali, conquistando il primo posto sul podio con la canzone Rolling in the deep di Adele. La concorrente ha una voce molto simile a quella originale e anche la somiglianza fisica non è da meno, ma come sempre Malgioglio deve trovare il pelo nell'uovo: "Ti manca il pathos che lei trasmette". La seconda classificata è Clelia Cicero: tornata a vestire i panni di Édith Piaf ("La vie en rose") dopo aver trionfato nella prima puntata, si porta a casa una seconda standing ovation. Chiude il podio in terza posizione il vincitore della scorsa puntata Enea Platania con Mango ("La rondine"), il quale - oltre alla standing ovation - riceve l'applauso di Malgioglio. Arriva al quarto posto nella finalissima Andrea Cecconi con l'imitazione di Max Pezzali ("Come mai"). Indovinate? Tutti si alzano in piedi anche per lui.

La classifica della del 3 febbraio:

Francesca La Colla con Adele (54 punti)

Luciano Maci con Lucio Dalla (49 punti)

Isabella Alfano con Marcella Bella (41 punti)

Alessandro Prelli con Zucchero (39 punti)

Francesco Di Giugno con Elvis Presley (38 punti)

Martina Malagnino con Britney Spears (35 punti)

Universal Band con i Rockets (33 punti)

Il "meno peggio": chi ha vinto tra Cirilli e Paolantoni

Da quando la nuova edizione di Tali e Quali è iniziata, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni hanno portato sul palco diversi personaggi del mondo della musica: da Patty Pravo (con tanto di ospitata e giudizio della diretta interessata sulle esibizioni) a Renato Zero, portato sul palco dai due attori proprio nella diretta di questa sera. Infatti cantano in diretta un medley dei suoi successi - da Il triangolo a Mi vendo - e lo fanno vestiti con costumi (ormai iconici) uguali a quelli utilizzati in passato dall'artista per interpretare sui palchi i due brani. Non manca il divertimento e nemmeno una battuta di Panariello, da sempre imitatore ufficiale di Renato Zero: "Mi ha mandato un messaggio: è partita la querela". Malgioglio invece sbaglia il nome di Paolantoni: "Il meno peggio è stato Giampaolantoni". Quando tutti iniziano a ridere, compreso Carlo Conti, il paroliere chiede: "Ma perché, come si chiama?" Il comico lo tranquillizza: "Mi hanno chiamato anche Padre Antonio". La gara finisce in pareggio, ma solo dopo una seconda esibizione entrambi nelle vesti di Scialpi, tra i protagonisti dell'ultima edizione di Tale e Quale e presente in studio per un siparietto con Cirilli e Paolantoni. È quest'ultimo a decretare il "vincitore": "Sono entrambi il peggio".