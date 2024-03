Terra amara, stasera in tv: le anticipazioni del 15 marzo

Oggi, venerdì 15 marzo 2024, Canale 5 propone una nuova puntata della soap opera turca “Terra amara”. L'appuntamento di questa sera ci mostra una Zuleyha che, scoperta la verità su Hakan, palesa un'insofferenza nei suoi confronti che rischia di degenerare. Ma non è l'unica preoccupazione della protagonista: un ufficiale giudiziario bussa la porta di villa Yaman: le notizie saranno tutt'altro che rassicuranti.

Terra amara: le anticipazioni del 15 marzo 2024

Zuleyha, determinata a prendere il controllo dell'azienda Yaman e a lasciare per sempre Cukurova, cerca di convincere Hakan a cedere le sue quote. Ma non tutto fila liscio, e di fronte al rifiuto di Hakan la donna perde il controllo e tenta addirittura di sparargli. Fortunatamente, l'intervento tempestivo di Fikret evita il peggio. Nel frattempo, Betul, temendo di essere pedinata da uno degli uomini di Colak, si rifugia da Abdulkadir e rivela il suo desiderio di non abbandonare Colak per ottenere la sua eredità.

Alla villa, Fikret e Zuleyha trascorrono del tempo insieme, cosa che attira l'attenzione di Lutfiye. Fadik, presente durante un momento di intimità tra i due, lascia trapelare un commento un po' imbarazzante, suggerendo che farebbero una bella coppia. Fikret, intanto, scopre la presenza di Vahap nei paraggi e decide di condividere tutto con Hakan, chiedendogli di intervenire contro Vahap con l'aiuto di Abdulkadir, minacciando altrimenti di prendere misure drastiche contro di lui.

Un ufficiale giudiziario si presenta a villa Yaman per pignorare la proprietà: la causa è un debito fiscale non pagato. Zuleyha è sconcertata, dato che non ha mai ricevuto alcun avviso di pagamento. Ma la donna capisce di trovarsi con le spalle al muro: se non salda immediatamente il debito, rischia di perdere la dimora. Fusun e Sermin assistono interdetti alla scena.

Ma la spiegazione giunge puntuale: Betul confessa a Colak di aver sabotato gli avvisi di pagamento per far sì che la villa venga venduta all'asta e acquistata da lui. Convinto che Sermin e Betul siano dietro l'intera faccenda, Fikret decide di affrontarle di petto. Tornato al cotonificio, viene sorpreso dalla presenza del fratello di Mujgan e dei suoi avvocati, che richiedono una somma considerevole per rinunciare alla custodia del piccolo Kerem Alì.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (15 marzo)

La nuova puntata di “Terra amara” va in onda su Canale 5 venerdì 15 marzo 2024, a partire dalle 21.20. Gli episodi della soap opera turca sono disponibili per la visione anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, che permette di guardarli sia in live streaming che on demand.

