Cassano: "Pezzi di merd*, stiamo tornando". Vieri replica: "Parlerà il mio avvocato"

Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, consumato il polemico "divorzio" da Christian Vieri e dalla sua BoboTv, hanno annunciato la nascita di un loro nuovo programma online. "Voglio dire a qualche pagliaccio, buffone e pezzo di m... che stiamo tornando e vi vengo a prendere tutti", ha dichiarato uno scatenato Cassano per lanciare il nuovo show che, naturalmente, non coinvolge più Bobo. Valerio Staffelli ha quindi deciso di consegnare a Vieri il Tapiro d’oro di Striscia la notizia. La consegna ufficiale avverà nella puntata di stasera, in onda a partire dalle 20.35 su Canale 5. "Non ho niente da dire, parlerà il mio avvocato", ha replicato secco Vieri all'inviato del tg satirico. "Non mi interessa rispondere, perché ora penso a tutelare la mia immagine. Bisogna stare attenti a parlare! Vediamo come andrà a finire", ha concluso.