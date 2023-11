X Factor, Francesca Michielin sul tema della violenza sulle donne: "Lo dobbiamo a Giulia Cecchettin"

A X Factor Francesca Michielin dedica un pensiero a tutte le vittime di femminicidio, ricordando in particolare Giulia Cecchettin, la ragazza 21enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta circa due settimane fa nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Negli ultimi giorni tanti programmi hanno rivolto un pensiero alla giovane donna, compresi Tu sì que vales e Ballando con le Stelle.

Cosa è successo

La presentatrice risulta piuttosto freddina nel parlare dell'argomento, ma d'altronde non è mai facile quando il tema centrale è la violenza sulle donne in ogni sua forma: "Dal commento social alla violenza psicologica fino al femminicidio, sono tutte figlie della stessa cultura: la cultura dello stupro che va sradicata, e tutti dobbiamo impegnarci per farlo. Lo dobbiamo a Giulia Cecchettin e a tutte le altre vittime". Francesca Michielin affronta il discorso in vista della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il prossimo 25 novembre.

Da Tu sì que vales a Ballando: il ricordo di Giulia Cecchettin

Sabato scorso, il 18 novembre, durante i programmi serali andati in onda la sera, né Mediaset né Rai hanno mancato di ricordare Giulia Cecchettin. La prima a parlarne è stata Luciana Littizzetto, la new entry della giuria di Tu sì que vales che a inizio puntata ha affermato: "Volevo dare un bacio alla famiglia di Giulia, alla sorella, e alla stessa Giulia. È la vittima 105 di quest'anno in Italia. Il 2023 ha avuto più vittime nel 2022. Ci sono uomini che considerano le donne una loro proprietà e non sopportano che facciano delle scelte autonome e che si sentano libere. Questa cosa nel 2024 non può più essere accettata".

A Ballando con le Stelle, a un orario improponibile (dopo l'1 di notte), Ivan Zazzaroni ha dichiarato: "Scusatemi, ho veramente il batticuore. Sono vicino, come tutti voi, al papà di Giulia. Non servirà a nulla e non gli allevierà il dolore. Come tutti, abbiamo vissuto un'angoscia terribile. Immagino sia terribile anche per i genitori di lui, però tragedie come queste colpiscono molto più di altre. Non c'è una gerarchia delle tragedie, ma questa storia mi ha ferito come padre, come uomo, più di ogni altra cosa".