X Factor, Francesca Michielin sul caso Morgan: "Le cose si risolveranno fuori da qui"

Dopo gli eventi che hanno coinvolto Morgan negli ultimi giorni, Francesca Michielin non si sofferma granché sulla questione durante la puntata dei Live di X Factor del 23 novembre, ponendo invece l'attenzione sugli artisti ancora in gara e i giudici ancora dietro al tavolo del talent show. La presentatrice nemmeno nomina il diretto interessato, liquidando in pochi secondi l'ex giudice.

Le parole di Francesca Michielin

In seguito alla meravigliosa esibizione sul palco di Francesca Michielin sulle note de Il paradiso di Patty Pravo e Kobra di Donatella Rettore, la presentatrice inizia il suo discorso introduttivo dedicando poche e semplici parole al caso Morgan, personaggio che in questi giorni è al centro di polemiche e gossip vari. Quest'ultima dichiara con fermezza: "Buonasera popolo di X Factor, benvenuti. Solo una cosa: è stata una settimana complessa, si è parlato tanto e pure troppo. Le cose si risolveranno fuori da qui nelle sedi più opportune. E adesso parliamo di musica che è ciò che ci sta più a cuore. I giudici questa sera saranno 3 e in questo live vogliamo concentrare tutta l’attenzione sui giovani artisti". Insomma, la Michielin non dice nulla di incisivo. Ci aspettavamo qualcosa in più visto che a mancare è uno dei personaggi più in vista del talent show, ma è anche vero che già il diretto interessato ne ha parlato in diverse occasioni.

Cosa è successo

Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso insieme di licenziare Morgan da X Factor a causa di "ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco", spiega un comunicato ufficiale. Per quanto riguarda gli Astromare, i concorrenti della squadra di Morgan non perdono il proprio posto in gara: il gruppo è ora guidato da Ambra Angiolini, ringraziata dalla conduttrice per averli accolti all'ultimo. La showgirl parla di una gestazione veloce: "È stato tutto velocissimo: la gestazione più veloce del mondo e bam! Mi sono trovata ‘madre' degli Astromare".