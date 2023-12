X Factor, Sarafine è la vincitrice della finale: "Non ho parole"

Siamo giunti alla finale di X Factor 2023, e più precisamente al momento tanto atteso dal pubblico del talent show condotto da Francesca Michielin: la proclamazione del vincitore dell'edizione. Ad aggiudicarsi il trofeo è Sarafine, cantautrice e produttrice calabrese della squadra di Fedez. Un premio meritatissimo: non sorprende che durante la serata i giudici l'abbiano riempita di complimenti. Certamente l'inventiva non le manca, come non le manca il talento nel cantare e prodursi da sola, un aspetto che di sicuro contribuisce a renderla l'artista più interessante di questa stagione, senza nulla togliere agli altri finalisti: Maria Tomba, gli Stunt Pilots e Il solito Dandy.

Il percorso di Serafine nella finale

Nella prima manche - il Best of della cantante - Sarafine propone un medley di Tutto il resto è noia, L'amour est un Oiseau rebelle (Habanera) e Get up, stand up, i suoi cavalli di battaglia. “Rifarei tutto quello che ho fatto, tutto”, dice quest'ultima nel video mostrato prima dell’esibizione. A fine esibizione il pubblico è gasatissimo, e Dargen commenta: “Che bello sentire il pubblico così caldo per chi ha dimostrato di avere come fonte la produzione musicale. Questo è un messaggio: se vuoi fare questo lavoro e hai le idee chiare, devi produrre in prima persona i messaggi che vuoi far passare. Lei lo ha fatto, senza mai andare al ballottaggio”. “Dovresti produrre gli stati d'animo della gente. Sei in grado di mettere tutti d’accordo. Riusciamo tutti a provare lo stesso sentimento, la stessa voglia di esserci”, dice Ambra. Fedez aggiunge: “Sara ha dimostrato di essere la produttrice donna più brava del panorama musicale italiano di oggi”.

Nella seconda manche, quella dei duetti, Sarafine sale sul palco insieme agli Ofenbach per cantare Overdrive. Dargen ammette: “Ha la possibilità davvero di aprirsi, lei può fare ovunque il dj set, o qualsiasi altra cosa, anche una hit estiva”. Ambra concorda e poi aggiunge: “Tu non hai bisogno di duetti. Fai tutto da sola. Abbiamo visto un prolungamento di te stessa”.

Nella terza manche riporta in scena l'inedito Malati di gioia, presentato per la prima volta nella semifinale e molto apprezzato dai giudici, in particolare da Dargen D'Amico: "Questo è il termometro infilato nella competizione della finale di un’edizione di X Factor che forse è l'ultima alla quale io partecipo". A fine performance il pubblico esulta.

L'abbraccio al fratello

Dopo la presentazione degli inediti, i 4 finalisti tornano in scena per scoprire il risultato finale del televoto: la vincitrice è Sarafine, che riceve il premio da Francesca Michielin prima di saltare dalla felicità e abbracciare gli altri concorrenti e il fratello, il quale la raggiunge al centro del palco per gioire della vittoria insieme a lei, commossa di fronte al pubblico di X Factor. La conduttrice prima le consegna il trofeo, dichiarando: "Ha vinto una produttrice, una cantautrice, un'artista che sa fare qualsiasi cosa", e dopo i festeggiamenti la richiama vicino a sé per chiederle di intonare un'ultima volta il suo inedito "Malati di gioia" e di esprimere le sue emozioni in merito al traguardo raggiunto: "Non ho parole" è ciò che esce dalla sua bocca. Prima di esibirsi ringrazia tutti coloro che l'hanno sostenuta, in particolar modo Fedez.