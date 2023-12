A X Factor il primo scontro tra Fedez e Dargen, Emma Marrone commenta: "Ho paura"

Alla semifinale di X Factor non mancano le emozioni, ma nemmeno una discussione tra i giudici dovuta ad alcuni commenti negativi. Che sia chiaro: nessuno dei concorrenti si lamenta delle parole di quest'ultimi, ma Fedez dichiara di non capire il motivo per cui sia Dargen D’Amico che Ambra Angiolini hanno sentito il bisogno di criticare il percorso artistico di Sarafine, sostenendo che la giovane cantante non abbia mai fatto uscire la sua storia personale sul palco del talent show. Emma Marrone, super ospite della semifinale, è spaventata a causa della lite, e Dargen non manca di commentare la sua reazione con una battuta ben assestata.

La lite tra i giudici

Dopo l’esibizione di Sarafine sulle note di No diggity di Blackstreet ft. Dr. Dre, Dargen prende la parola: “Certamente lei è quella che ha la quota coolness in questo programma e lo dimostra tutte le settimane. Forse, anche visto la presenza dell’orchestra, io avrei cercato di superare questo muro, grattare, arrivare più in profondità e tirare fuori anche quello che non è per forza ‘figo’. Cioè far sentire un po’ l’anima, perché sei bravissima, però vorrei sentire anche la tua storia”. Ambra Angiolini gli dà manforte: “C’è già un dibattito molto acceso. Dico che è la prima volta che un concorrente salva il giudice, perché c’era un po’ di Backstreet Boys nei passetti”, dice la showgirl riferendosi alla gaffe iniziale del rapper. Fedez commenta: “Come me la dovete far pesare però…” La Angiolini continua la sua critica: “Anche io avrei scelto un brano diverso, forse italiano, qualcosa che ti svelasse un po’ di più a livello emotivo. Tu sei veramente una certezza e non so se sia una cosa positiva a questo punto, però tu sei sempre all’altezza di qualunque cosa, anche dell’orchestra. Forse l’assegnazione non era così originale per te, però che ti devo dire? Il Solito Sarafine”.

Fedez non ci sta e vuole spiegazioni su quanto appena dichiarato dai due giudici: “Non ho capito bene i commenti dei miei colleghi”. Ambra confessa: “Lo facciamo apposta, per confonderti”. Il rapper afferma: “Secondo me un po’ lo fate, perché non ho capito l’esigenza di dover…” D’Amico lo interrompe: “Diciamoglielo: siamo qui da mesi e tutti i ragazzi su questo palco hanno cominciato a raccontare, oltre alle canzoni, il loro modo di vivere, di vedere la musica. È importante…” Fedez gli chiede: “E Sarafine non l’ha fatto?” Dargen risponde: “Ha sempre portato delle grandissime esibizioni e produzioni. Oggi…” Fedez prende la parola: “Lei ha portato un pezzo di musica popolare calabrese delle sue radici e tu mi stai dicendo che non ha raccontato la sua storia? Ma cosa stai dicendo?”

Il collega torna a farsi sentire: “Quindi adesso devo giudicare il brano di settimana scorsa?”, ma il rapper gli ricorda: “Tu stai giudicando il suo percorso. Se posso dare il mio parere, in questo brano non poteva venire fuori quello che Jacopo definisce ‘la vita’, perché è un brano hip hop dove c’è un groove da seguire”. Dargen gli fa notare che il suo ruolo è proprio quello di dare i brani ai propri membri della squadra e Fedez chiarisce: “Secondo me era un bel brano, bello da portare con l’orchestra perché non era usuale. E non sono d’accordo con i miei giudici colleghi”. D’amico ribatte: “Ma io ho detto che era molto cool, volevo grattare la superficie”, e il rapper risponde: “Sì, va bene. Io sono a posto, ho finito”.

La reazione di Emma

Dopo aver ascoltato la breve discussione, Emma Marrone, super ospite dietro al bancone, insieme ai giudici, per esprimere la propria opinione sulle esibizioni dei concorrenti, ammette: “Che paura”. “Come ‘che paura’? Non hai visto le puntate precedenti allora”, dice Dargen, riferendosi a quanto accaduto quando Morgan era ancora nel programma. Tra i giudici scoppia una fragorosa risata, prima di sentire Ambra commentare: “Questa è una puntata di Walt Disney. È il re Leone, è Biancaneve”, e Fedez aggiungere: “È stretching”. Emma, sorridendo, dichiara: “Ok, perché sono appena arrivata e vorrei stare tranquilla”.