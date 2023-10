Tale e Quale Malgioglio distrugge l' Italo Disco di Alex Belli: "Sei agghiacciante"

Alex Belli è sicuramente uno dei protagonisti più social di Tale e Quale Show, questa sera per lui una sfida nelle sue corde dato che ha dovuto imitare Stash dei The Kolors con il tormentone "Italo Disco". Tutto sembrava apparecchiato per una buona esibizione, ma sin dal trucco qualcuno ha storto la bocca. La vera mannaia per l'attore è arrivata dal giudice Cristiano Malgioglio, che ha usato parole pesanti per commentare la sua esibizione sul palco dello studio Fabrizio Frizzi di Via Nomentana.

Tale e Quale Show Alex Belli si esibisce con Italo Disco, che critiche da Malgioglio

Alex Belli ha provato a divertirsi scatenandosi sul palco nella sua esibizione e trascinando il pubblico in sala. Gli applausi sono arrivati per un momento di leggerezza e divertimento, ma sin dai primi giudizi della giuria era chiaro che non ci trovavamo davanti alla sua miglior prova. Loretta Goggi ha provato a salvarlo: "Alex a me piace perché si butta sempre con coraggio e senza paura facendo qualunque cosa", spezzando dunque una lancia in suo favore prima che il Malgioglio versione Frida Khalo: "Esibizione terribile, agghiacciante. Una delle peggiori che abbia mai ascoltato. Io pensavo che portassi colore e invece hai portato il grigio stasera. Più che Ibiza sei stato una pizza", tra i fischi del pubblico per le prime critiche fatte davvero con cattiveria come gli utenti hanno evidenziato su X.

I commenti di fuocok contro Malgioglio

Le parole di Malgioglio contro Alex Belli non sono piaciute al popolo della rete: "Malgi vai in pensione, sei ridicolissimo cattivo ed arrogante!" è solo una delle tante voci che si sono scagliate contro il più temibile dei giurati. Carlo Conti ha cercato di cambiare situazione dando la parola agli altri, ma anche stasera abbiamo una polemica con al centro il famoso paroliere.