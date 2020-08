Coronavirus, la Norvegia invita i suoi cittadini a non viaggiare all'estero

La Norvegia rinvia l'allentamento delle misure anti Covid-19 ed invita i suoi cittadini a non viaggiare all'estero. "Penso che la maggior parte di noi abbia capito che le vacanze sono finite", ha detto il ministro della Salute Ben Hoie, esortando ad evitare viaggi, anche in paesi con pochi contagi, riferisce il Guardian. Al momento la Norvegia ha registrato 9.400 contagi e 256 morti.

"Dobbiamo mettere un freno ad ulteriori riaperture", ha aggiunto il ministro, sottolineando che sono necessari sacrifici per evitare un nuovo lockdown e permettere l'apertura delle scuole. A partire da sabato, bar e ristoranti dovranno cessare la vendita di alcool a mezzanotte, mentre è stato rinviato l'innalzamento degli assembramenti permessi da 200 a 500 persone che avrebbe dovuto scattare il primo settembre. Il governo ha anche invitato chi può a lavorare da remoto, a limitare l'uso dei trasporti pubblici e ad evitare luoghi affollati. Le autorità stanno valutando se imporre l'uso obbligatorio delle mascherine sui trasporti pubblici.

Quanto invece ai paesi più a rischio covid, gli ultimi dati evidenziano come Stati Uniti, Brasile e India siano attualmente le nazioni dove l'epidemia è apparentemente fuori controllo.Tra i paesi con un numero spropositato di attualmente positivi figurano anche Russia e Francia oltre a Sud Africa e una serie di paesi sudamericani con in testa Colombia, Perù e Argentina.

La notizia arriva nel giorno in cui in Italia si assiste al balzo del numero dei contagi cresciuti del 38% in un sol giorno.