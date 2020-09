Vacanza per single: dove viaggiare da soli

Se siete single e alla ricerca di una vacanza speciale, scoprirete con facilità che avete solo l'imbarazzo della scelta in fatto di mete e destinazioni. Sono numerose, infatti, le proposte di vacanza per i cuori solitari, che spesso si rivelano un'ottima occasione per scoprire luoghi mai visti e conoscere nuove persone.

1. Vacanze in barca a vela

Un ottimo mix di libertà e relax, le vacanze in barca a vela per single sono il modo migliore per scoprire i colori del mare incontaminato e veleggiare con gente nuova. Ecco perchè alcune agenzie e organizzazioni propongono dei pacchetti vacanze organizzate per single nei quali rientra anche la vacanza in barca a vela. Insieme ad uno skipper esperto, potrete godervi l’esperienza della barca a vela collaborando con i vostri nuovi “compagni” di avventura.

2. Vacanze sportive

Chi l'ha detto che "single" significa "sedentario"? Se siete amanti dello sport, una vacanza dinamica è quella che fa al caso vostro. Potrete scegliere tra trekking, escursionismo, snorkeling o canoa (solo per citarne alcuni) e rivolgervi ad agenzie o forum dedicati on-line. Senza dimenticare i tour nel deserto, magari a bordo di un divertente quad o di una 4×4: un modo sicuramente unico per vivere una vera avventura e conoscere persone con la stessa passione.

3. Crociera per single

Forse non è adatta per tutti i gusti, ma la crociera resta una delle opzioni più quotate per i cuori solitari in vacanza. Da un lato, infatti, avere una propria cabina garantisce una certa intimità e la possibilità di seguire i propri ritmi, dall'altra i numerosi servizi come spa, piscina, ristorante e teatro permettono davvero di non annoiarsi mai e non sentirsi soli. Quale occasione migliore per conoscere nuovi compagni di viaggio?

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

4. Villaggi per single

Se preferite essere circondati sempre da persone e animatori, allora una vacanza in villaggio è quello che fa per voi. Esistono infatti diversi villaggi vacanza per i single: luoghi in cui non sono ammesse famiglie con bambini, ed è più probabile incontrare coppie giovani o persone single. Anche in questo caso, basta cercare su siti dedicati o rivolgersi ad un'agenzia viaggi, e scegliere la prossima meta.