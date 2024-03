Flash mob a New York per Cremonini: in mille persone cantano una sua canzone. La reazione di Cesare

Cesare Cremonini protagonista di un emozionante flash mob a New York. A organizzare il tutto Giacomo Aicardi, 24 anni, studente di Scienze Politiche con una grande passione per il mondo dello spettacolo, come si evince anche dal suo profilo Instagram. Aicardi a conclusione del progetto “MUN” attraverso l’associazione no-profit WSC Italia, Model United Nations e Simulazioni Diplomatiche, di cui era tutor ha organizzato l'evento a Time Square sabato 16 marzo. 21:30 era l'orario concordato e al flash mob hanno partecipato circa mille italiani più tutte le persone presenti nella notissima piazza newyorkese.

"È stato un momento magico - ha raccontato al sito Ivg Aicardi - Ci siamo ritrovati in uno dei luoghi più iconici del mondo e abbiamo condiviso una canzone che racconta perfettamente cosa rappresentano New York e la sua atmosfera. È stata una serata davvero indimenticabile". La canzone scelta è La nuova stella di Broadway. Su Instagram è stato pubblicato un video che racconta il flash mob e proprio quel filmato è stato visto da Cremonini che ne è rimasto particolarmente colpito e ha deciso di ricondividerlo su Instagram.

Tra il cantante e il 24enne c'è stato anche uno scambio di messaggi in direct. "Grazie Cesare - ha scritto Giacomo in risposta al video pubblicato nelle stories - non sai quanto rappresenti per me e per tutti noi. È stato un onore provare a renderti omaggio, cantando una delle canzoni più belle di sempre. Ci hai regalato un'emozione che non dimenticheremo mai. Grazie di tutto, Giacomo un tuo grandissimo fan". "Grazie a te Giacomo. Bellissimo video, bellissimi voi. Complimenti. Un abbraccio a tutti", ha risposto Cremonini.