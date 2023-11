L'anziano, il cane e il pub: lo spot di Natale che ha conquistato i social

A volte basta poco per arrivare al cuore delle persone. L'ennesima dimostrazione arriva dallo spot natalizio del Charlie’s Bar, un pub storico di Enniskillen in Irlanda del Nord. Il filmato negli ultimi giorni è diventato virale tra Instagram, TikTok, Facebook e Twitter, tanto da essere eletto come lo spot più bello dell'anno. Il protagonista della storia è signore anziano e solo, che proprio nel noto pub fa amicizia prima con un dolce cane e poi con i suoi simpatici padroni, con il video che si conclude citando una frase di W. B. Yeats: "Qui non esistono sconosciuti, ma solo amici che non hai ancora conosciuto".

Lo spot, come si legge nel post sui social, informa la clientela che il Charlie’s Bar rimarrà aperto anche durante le festività natalizie, aprendo le porte a chiunque avesse bisogno di un posto caldo e qualcosa da bere: "Il Natale può essere un periodo gioioso per alcuni e dolorosamente difficile per altri. Una cosa è certa: riceverete sempre un caloroso benvenuto quando varcherete le nostre porte. Saremo aperti anche il giorno di Natale, quindi se siete soli in questo periodo di festa, passate a trovarci per una chiacchierata".

Un'idea semplice ma che allo stesso tempo arriva in profondità. Lo spot inizia con un uomo anziano che va al cimitero per deporre dei fiori, poi nell'indifferenza di chi incrocia si reca nel Charlie's Bar, dove riceve un'accoglienza calorosa e una giovane coppia e il loro cagnolino fanno amicizia con lui. La colonna sonora è la ballata 'People Help the People' di Birdy. Il messaggio è immediato e arriva dritto al cuore, come testimonia l'apprezzamento manifestato dagli utenti. Diversi quotidiani inglesi si sono chiesti come un pub di una piccola cittadina dell'Irlanda del Nord sia riuscito a permettersi una pubblicità così bella ed efficace, visto che le multinazionali per spot simili (se non peggiori) spendono fior fior di milioni.

In realtà dietro lo splendido spot del Charlie's Bar c'è una spesa minima: 700 sterline. Il video è stato realizzato con un semplice iPhone, l'anziano protagonista, il 73enne Martin McManus, è un membro di un gruppo teatrale amatoriale, mentre i fidanzati che incontra al pub, Meagan Daley e Alex Middlemass, sono realmente una coppia del posto, e il cane, di nome Missy, è veramente il loro.

