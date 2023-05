Ben Affleck sbatte la portiera dell'auto in faccia a Jennifer Lopez: il video è virale

Ancora una volta gli atteggiamenti di Ben Affleck hanno catturato l'attenzione dei fan, che si mostrano preoccupati per la relazione d'amore tra l'attore e la cantante Jennifer Lopez. Dopo che un video diventato virale sui social media, in cui la star di Hollywood appare infelice e stufo, molti si sono domandati cosa stia succedendo alla coppia più amata d'America.

Ma facciamo un passo indietro. Qualche giorno fa, la coppia è uscita per fare una passeggiata tra le strade di Santa Monica, camminando mano nella mano. Poi, in direzione della loro autovettura, Ben appare visibilmente esausto e stranito mentre cammina qualche passo avanti a J.Lo, come si vede nel video che su TikTok ha totalizzato oltre tre milioni di visualizzazioni.

