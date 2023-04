Dalai Lama a un bambino: "Succhiami la lingua". Il video è virale

Sta facendo il giro dei social un video choc in cui il Dalai Lama chiede a un bambino di circa 10-11 anni di succhiargli la lingua, dopo essersi fatto dare un bacio sulle labbra. È successo a febbraio durante un evento nella città di Dharamshala, nel nord dell'India, ma le immagini stanno circolando solo ora sul web. A riportarle la notizia tutti i media internazionali.

La figura spirituale più anziana del buddismo tibetano (87 anni), dopo aver invitato un ragazzino sul palco, gli ha chiesto di dargli un bacio, prima sulla guancia, poi sulle labbra. Subito dopo ha pronunciato l'inquietante frase: "Succhiami la lingua".

L'atteggiamento del Dalai Lama, giudicato inaccettabile, ha costretto il leader buddista alle scuse. Il Dalai Lama "desidera scusarsi con il ragazzo e la sua famiglia, così come con i suoi numerosi amici in tutto il mondo, per il dolore che le sue parole possono aver causato", si legge in un comunicato stampa. Il leader buddista - aggiunge - "si rammarica" delle sue azioni: "Sua Santità spesso prende in giro le persone che incontra in modo innocente e giocoso, anche in pubblico e davanti alle telecamere".

