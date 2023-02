Mamma di sette figli dà alla luce cinque gemelli

Cinque gemelli, da aggiungere ai sette figli già avuti in precedenza. Arriva dalla Polonia l'incredibile storia di Dominika Clarke, una donna sposata con un uomo di nazionalità britannica, già madre di sette bambini di età compresa tra 10 mesi e 12 anni, che nei giorni scorsi ha dato alla luce cinque gemellini in un ospedale di Cracovia. I cinque nuovi arrivati sono nati con il taglio cesareo a 29 settimane e al momento necessitano di un supporto respiratorio, ma stanno tutti bene. Felice e allo stesso tempo sorpresa la super mamma Dominika: "Avevamo programmato di avere un ottavo figlio - ha spiegato ai media locali - ma poi si è scoperto che ce ne erano molti altri".

I cinque gemelli, tre femmine e due maschi, si chiamano Arianna Daisy, Charles Patrick, Elizabeth May, Evangeline Rose e Henry James. Come ribadito in una conferenza stampa da Ryszard Lauterbach, capo del dipartimento di neonatologia dell'ospedale di Cracovia, tra poco i piccoli potranno andare a casa: "Presto arriverà il giorno delle loro dimissioni dall'ospedale. Siamo di fronte ad un miracolo: la possibilità di concepire cinque gemelli è di 1 su 52 milioni".

"Più facile vincere la lotteria", ha commentato la donna, che non ha manifestato preoccupazione per le nuove dimensioni della famiglia: "Se sei organizzato, hai un approccio sereno e un atteggiamento positivo, allora è possibile avere una vita davvero bella con un gruppo così numeroso di bambini".