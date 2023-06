L'esame di guida finisce malissimo: l'auto si schianta sul palo e si ribalta

Sostenere l'esame di guida è per tutti una prova molto difficile, un test di alcuni minuti in cui è importantissimo mantenere la calma per evitare quei gravi errori che poi vanno a compromettere l'esito. Lo sa bene una donna argentina di 63 anni, il cui esame di guida è finito nel peggiore dei modi, con l'auto fuori controllo che si schianta contro un palo e si ribalta. Immagini già diventate virali che arrivano da Lanús, in Argentina: il video mostra lo svolgimento dell'esame all'interno di un circuito, la prima curva viene affrontata con successo, ma poi va tutto storto.

Alla seconda svolta la vettura esce dalla corsia e sale sull'erba, con la donna al volante che si fa prendere dal panico e perde il controllo del mezzo, finendo la sua folle corsa contro un palo dell'illuminazione. Un errore che ha mandato in tilt la 63enne, come spiegato da Rodrigo Patiño, Direttore Generale della Protezione Civile di Lanús: "La signora si è innervosita durante la manovra. Per questo motivo una urtato prima l'aiuola e infine contro un lampione. L'impatto l'ha fatta ribaltare, lasciandola intrappolata all'interno dell'abitacolo".

Come confermato poi dal Comune di Lanús attraverso un comunicato stampa, la donna è stata estratta dall'automobile e sottoposta alle cure necessarie: "Grazie all'intervento del personale del Servizio di assistenza medica di emergenza (Same), siamo riusciti a liberare la conducente. Dopo essere stata messa in sicurezza, la donna è stata trasferita all'ospedale Narciso López, dove i medici hanno valutato le sue condizioni. La 63enne ha riportato soltanto alcune lievi ferite, in quanto al momento dello schianto indossava le cinture di sicurezza".