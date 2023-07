Influencer si fa riprendere mentre pulisce la spiaggia, poi lascia tutto per terra: il video

Voleva farsi riprendere mentre puliva la spiaggia dai rifiuti, ma lontano dalle telecamere la storia è cambiata e si è svelata la farsa. Un'influencer ha provato una messa in scena ecologica, tuttavia senza successo. La ragazza si è infatti mostrata in video a ripulire una spiaggia di Bali, in Indonesia, facendosi riprendere mentre raccoglieva i rifiuti da terra e li mette dentro un sacco nero. Tutto bello, solo a telecamera accesa però.

Il video dell'influencer che fa finta di pulire la spiaggia

A svelare tutto è stato il profilo TikTok @TheSocialJoker, che ha pubblicato il video in cui si vede la farsa dell'influencer. Nel filmato originale titolato "Come prendersi cura dell'ambiente" si vede la ragazza che raccoglie la spazzatura abbandonata sul bagnasciuga per metterla dentro un sacco di plastica. Tuttavia, nel video di chi l'ha ripresa da lontano, non appena la scena si conclude tutto viene nuovamente abbandonato per terra.

Sullo sfondo, le didascalie con un'ironia amara del profilo che ha postato il video: "Come dare l'impressione di avere a cuore l'ambiente. Prima parte, chiedi al tuo amico di filmarti mentre riempi i sacchi della spazzatura con i bastoncini. Seconda parte, ora realizza una performance da Oscar di te che lotti nel vento". E ancora: "Terza parte, celebra la tua buona azione con un mer… balletto. Quarta parte, lascia dietro i sacchi della spazzatura una volta che hai finito".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il gesto è diventato virale su internet, facendo infuriare molti utenti che hanno sottolineato come, oltre all'incoerenza ci sia anche la beffa di inquinamento ulteriore, visto che il sacco di plastica è stato lasciato sulla sabbia.

Continua a leggere su Today.it...