"Non mi bastano 9.000 euro di pensione: ho desideri e bisogni"

Percepire 9.000 euro al mese di pensione farebbe felice chiunque, o quasi. Non vale per l'ex giornalista economico francese Jean-Marc Sylvestre, che ospite di del programma "Chez Jordan" in onda su C8 non ha esitato a rivelare l'importo della sua pensione da 9.000 euro al mese. "È legale! Questa è la mia pensione!", ha detto, aggiungendo "questo non basta. Sì, mi servirebbe di più perché ho desideri, bisogni". Le sue parole hanno suscitato parecchie polemiche, proprio mentre in Francia si discute di tagli alla spesa pubblica. Poi è arrivato il chiarimento, parziale.

"Se essere milionario significa avere un milione di euro allora lo sono"

Ma l'ex editorialista non si è fermato qui: "Se essere milionario significa avere un milione di euro allora sì, sono milionario. Non appena possiedi un appartamento a Parigi sei considerato milionario. Questo è il problema! Appena hai un appartamento ti puntano il dito contro", la posizione del giornalista. Sylvestre dopo essersi definito "insaziabile" ha poi espresso il desiderio di fare l'imprenditore: "Voglio creare un'impresa. Ne ho già una, ma vorrei aprirne un'altra", spiega.

Come si vede nel video sotto, le sue parole hanno shockato il conduttore dello show Jordan De Luxe: "Jean-Marc Sylvestre, hai 9.000 euro di pensione?", la domanda. "Non è molto, vero?", la risposta del giornalista. Al che il conduttore scoppia a ridere: "È una pensione enorme", gli fa notare. E Sylvestre replica che non basta, ridendo.

« J’ ai 9000 e de retraite et ce n’ est pas assez ! » #ChezJordan Jean-Marc Sylvestre se lâche ! @C8TV pic.twitter.com/VFtYU4eheX — Jordan De Luxe (@Jordan2luxe) March 7, 2024

Le parole dell'ex giornalista, volto di punta di TF1 e LCI, hanno scatenato le reazioni sui social e anche tra i politici. Poi, il dietrofront. Ospite di un altro talk show, il 77enne giornalista in pensione ha ammesso l'errore, in parte: "Ho fatto una cosa stupida, maldestra, scherzando e dicendo che non mi bastava. Ma perché è vero che non basta mai!".

"In realtà è vero che è una bella pensione. Ma non ho rubato soldi a nessuno - ha precisato - Mi tolgono il 30% di tasse", per poi concludere: "Quello che mi dispiace è forse aver scioccato la gente. Questo mi dà fastidio". Jean-Marc Sylvestre è anche Cavaliere della Legion d'onore, Cavaliere dell'Ordine nazionale al merito e ufficiale della Legion d'onore.