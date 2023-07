Lo squalo bianco si avvicina al sub e morde la telecamera: l'incontro da brivido

Un incontro ravvicinato che avrebbe fatto rabbrividire anche Steven Spielberg, regista del film cult "Lo squalo" del 1975. Il video operatore Mark Graham, fondatore del progetto White Shark Ocean, è riuscito a immortalare il momento in cui uno squalo bianco si avvicina minaccioso e tenta di mordere la sua telecamera, una ripresa "horror" effettuata a Mossel Bay, in Sudafrica. Il 31enne britannico, originario di Preston, ha pubblicato le incredibili immagini sui suoi canali social e su quelli del progetto White Shark Ocean: il filmato ha suscitato molta curiosità tra gli utenti, accumulando migliaia di visualizzazioni tra Instagram, Facebook e Twitter.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mark Graham ha raccontato l'incontro ravvicinato a quotidiani locali: "Quando sono entrato in acqua mi sono subito accorto che c'era una grossa ombra che girava intorno alla barca, poi ho visto che era uno squalo bianco". Nonostante la terribile presenza intorno a lui, il 31enne ha detto di non essersi sentito a disagio o spaventato: "Lo squalo era soltanto molto curioso, interagire con questo animali in un modo così intimo è stato estremamente accattivante. È stato un momento incredibile. Lui voleva soltanto capire cos'era quella cosa strana in acqua". Un incontro terminato con un semplice "contatto" con lo squalo, "re" dei mari che in altre occasioni non si è dimostrato così benevolo.

Continua a leggere su Today...