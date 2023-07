Sul volo non funziona la musica, lo steward si mette a cantare: la performance diventa virale

Quando qualcosa va storto o non funziona, la cosa migliore spesso è improvvisare, con il rischio di diventare dei fenomeni virali sui social network. Un po' quello che è successo a uno steward della compagnia Air Asia, che per sostituire l'impianto musicale non funzionante su un aereo, ha deciso di prendere in mano la situazione, cantando attraverso l'interfono il brano di Ed Sheeran, "Perfect". La performance canora, avvenuta durante il breve viaggio tra la Cambogia e il Vietnam, è stata registrata da una delle persone a bordo, con il video che nel giro di alcuni giorni ha accumulato 1,5 milioni di visualizzazioni su TikTok.

Come mostrano le immagini, a causa di un malfunzionamento al sistema di intrattenimento, un assistente di volo ha deciso trasformare l'aereo nel suo palcoscenico, con i passeggeri come pubblico. Lo steward si è dimostrato coraggioso anche nella scelta del brano, "Perfect" di Ed Sheeran, una canzone difficile anche per le voci più intonate: un'interpretazione a sorpresa che ha rotto il silenzio a 35mila piedi d'altezza, regalando ai presenti un momento "karaoke".

Il video ha avuto un successo inaspettato su TikTok, dove milioni di utenti non hanno resistito all'interpretazione dello steward asiatico. Milioni di visualizzazioni e commenti, tutti molto divertiti dalla performance improvvisata in volo. Magari l'assistente di volo non avrà un futuro nel mondo della musica, ma sicuro sarà diventato una star tra i suoi colleghi.

