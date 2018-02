Elezioni, la sfida delle piazze: sale la paura per il giorno dei cortei

Roma, Milano e Palermo: ad una settimana dal weekend elettorale del 4 marzo l'Italia si appresta a vivere una giornata di mobilitazione popolare che abbraccia tutto il paese: 20mila persone sono attese a Roma dove 23 organizzazioni sociali, sindacali e politiche si sono date appuntamento per una marcia antifascista-antirazzista; in 30mila a Milano prenderanno parte ad eventi e manifestazioni di tutta la destra nazionale, e contro-cortei sono già stati annunciati da parte dei movimenti antagonisti; a Palermo è in programma l'intervento del leader di Forza Nuova Roberto Fiore e, anche in questo caso, sono previste contro-manifestazione degli antagonisti.

Manifestazioni sabato 24 febbraio

La tensione è altissima dopo le violenze che hanno contraddistinto una campagna elettorale intrisa di sangue. Giovedì sera a Torino sei agenti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti da bombe carta imbottite di schegge di metallo e legno durante un corteo organizzato dai militanti dei centri sociali e No Tav, anarchici, studenti (uniti sotto le bandiere dell'antifascismo e di Potere al Popolo) nella città della Mole contro una manifestazione che vedeva sul palco il leader di CasaPound Stefano Fiore. Violenze che hanno ricalcato quelle viste in piazza a Piacenza e Bologna, giunte al termine di una settimana orribile in cui sono passati alla cronaca gli episodi di violenze tra militanti delle opposte fazioni a Palermo ma anche a Perugia.

Sono stati forse i fatti di Macerata, con la follia razzista di Luca Traini che ha tentato di fare una strage di migranti dopo l'omicidio di Pamela Mastropietro, a dare inizio ad una catena di violenze che hanno fatto salire la tensione tanto da rivedere immagini di piazze simili agli anni di piombo.

In tanti si interrogano su come dar fine alle violenze e far rientrare le manifestazione nel rango di un confronto politico. Ed è questo quello che ci si aspetta da un sabato attenzionato dal Viminale come ad altissima tensione.

Tra gli altri interventi la leader di +Europa Emma Bonino interverrà a Bergamo, mentre il centrodestra che ancora non ha programmato ufficialmente una manifestazione corale va in ordine sparso: Giorgia Meloni ha organizzato un tour de force tra Milano 10.30), Piacenza (12.30) e Roma (18.00) per incontrare in militanti di Fratelli d'Italia mobilitiati per chiedere una maggiore attenzione alla sicurezza.

Today.it seguirà con particolare attenzione le piazze più calde: Roma; Milano; Palermo.

Qui Roma: 4 manifestazioni

Sono 23 organizzazioni sociali, sindacali e politiche promotrici dell'appello 'Mai più fascismi' che hanno indetto per sabato 24 febbraio una manifestazione nazionale che sfilerà per le vie di Roma: il concentramento è fissato alle ore 13.30 in piazza della Repubblica, da dove partirà il corteo che arriverà in piazza del Popolo percorrendo largo di Santa Susanna, via Berberini, via Sistina, piazza Trinità dei Monti e viale Gabriele D'Annunzio. A piazza del Popolo è stato allestito un palco, su cui si alterneranno letture, musica e interventi.

Il programma della marcia antirazzista di Roma

A presentare la manifestazione sarà l'attore Giulio Scarpati: si comincerà con due brani musicali dei Modena City Ramblers. Seguirà la lettura, da parte di studenti e studentesse, di lettere e racconti di partigiane e partigiani. Verrà poi trasmesso il videomessaggio della senatrice a vita Liliana Segre. Al termine ancora letture della Resistenza e quindi l'intervento di Ella, una giovane rifugiata nigeriana. Dopo di lei, verrà mandato un video sulle leggi razziali volute dal fascismo, poi ancora letture e l'intervento finale di Carla Nespolo, presidente nazionale dell'Anpi. I Modena City Ramblers con Bella ciao chiuderanno la manifestazione.

In piazza oltre 20mila persone

Hanno aderito alla manifestazione organizzata a Roma l'Arci, l'Ucei (Unione delle Comunità ebraiche italiane), l'Unione degli universitari, la Rete degli studenti medi, la Rete della Conoscenza, il movimento Lgbt, Legambiente, la Fnsi, Articolo 21, la Rete Nobavaglio.

Ad aprire il corteo sarà lo striscione unitario 'Mai più fascismi - Mai più razzismi', portato da dirigenti delle organizzazioni promotrici. E' prevista anche la partecipazione di sindaci e presidenti di Regione con le fasce e i gonfaloni.

Come spiega RomaToday al corteo sono attese 20mila persone: vietati caschi, elmetti o cappelli rigidi. Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza metteranno in campo 3500 uomini. A supportare le operazioni anche i militari dell'Esercito mentre dall'alto, i droni, sorveglieranno la situazione sulle strade della Capitale (la mappa delle strade chiuse).

A Roma sono previsti altre tre manifestazioni

Oltre 4mila persone sono previste al corteo indetto dal sindacato SI Cobas per chiedere l'abolizione del Jobs Act: la manifestazione avrà luogo dalle 14 alle 19 con partenza da piazza Esquilino ed arrivo a piazza Madonna di Loreto.

In piazza anche il Movimento No Vax contro l'obbligatorietà vaccinale, avrà luogo in piazza di Porta San Giovanni dalle 14 alle 18 dove è prevista la partecipazione di 10.000 persone.

I gruppi antagonisti hanno preannunciato inoltre una iniziativa al Centro di immigrati di Ponte Galeria contro la normativa vigente in materia di immigrazione.

Qui Milano: ostaggio degli estremisti

Il centrodestra, e la destra estrema, tra piazza Duomo e il Castello; gli antifascisti - tra antagonisti, esponenti dei centri sociali e di tutte le sigle della sinistra più "dura" - si sono dati appuntamento a Lanza, "a portata" di vista. Il centro storico di Milano sotto assedio per la presenza di partiti e movimenti che condividono poco o nulla.

Lega in piazza guardata a vista

A partire dalle 14.30, tra la Cattedrale e lo Strehler è annunciata la manifestazione della Lega con Matteo Salvini pronto ad arringare gli oltre 30mila annunciati militanti: in piazza anche una rappresentanza di Lealtà Azione e CasaPound, con almeno cinquecento partecipanti.

Come riporta Milano Today nelle stesse ore gli antifascisti hanno scelto di fronteggiare la piazza "razzista e xenofoba".

Qui Palermo: mobilitazione di Forza Nuova

Roberto Fiore alle 18.30 salirà sul palco di Palermo in piazza Crispi per "reagire contro le pratiche terroristiche". Una manifestazione annunciata da tempo ma che è diventata ad alto rischio dopo il pestaggio del segretario provinciale forzanovista Massimo Ursino.

"Continuano i tentativi di intimidazione dei centri sociali contro i candidati di Italia agli Italiani" denunciano da Forza Nuova che, come riporta Palermo Today, annunciano di volersi costituire parte civile nel processo contro gli aggressori di Ursino fermati negli scorsi giorni.

Elezioni 2018