Elezioni 2018, il programma del Movimento 5 stelle

Luigi di Maio grazie all'investitura ottenuta lo scorso settembre, ha avviato già da mesi la sua campagna elettorale, che corre su due binari: da un lato rilanciare gli storici cavalli di battaglia del Movimento 5 stelle - dal reddito di cittadinanza al taglio drastico dei costi della politica fino all'ipotesi dell'uscita dall'euro - dall'altro presentarsi come figura anche istituzionale e 'di governo' e non solo di piazza e protesta.

Nella strategia di Luigi di Maio rientra anche la delegittimazione del Pd e del ruolo di Renzi. La scelta di candidare premier Di Maio risponde soprattutto all'esigenza del Movimento di presentarsi come una forza capace di governare, affidabile e non solo di opposizione. Una linea che in queste settimane il vicepresidente della Camera sta portando avanti, senza tuttavia rinunciare ai toni duri e di lotta, prendendo le distanze dai "vecchi partiti".

Primo obiettivo, infatti, resta quello di presentarsi come un qualcosa di assolutamente diverso dai partiti tradizionali e dai loro leader, ma anche dalla vecchia divisione tra destra e sinistra. "L'unica occasione di stabilità per l'Italia siamo noi", spiega Di Maio, che annuncerà la squadra di governo già prima del voto.

Il programma del Movimento 5 stelle

Il reddito di cittadinanza è uno dei punti fermi per il Movimento 5 Stelle: il candidato presidente del consiglio del Movimento, Luigi Di Maio afferma: "In Italia ci sono oltre 10 milioni di poveri e la misura che proponiamo da anni per affrontare seriamente questo problema e' il reddito di cittadinanza. Costa 17 miliardi di euro, di cui 14 servono proprio ad aiutare chi vive sotto la soglia di poverta' a trovare un lavoro e non a prendere soldi senza fare nulla".

Ridurre i costi della politica è un altro cavallo di battaglia del Movimento. "Dal Pd e dai vecchi partiti, con il definitivo affossamento del taglio dei vitalizi, andato in scena ieri nell'Ufficio di presidenza del Senato, e' arrivato l'ennesimo schiaffo ai cittadini. Non hanno voluto rinunciare al privilegio ed hanno finito la legislatura cosi' come l'hanno iniziata, pensando esclusivamente solo ai loro interessi e non a quelli della collettivita': e' una vergogna, hanno scritto in una nota congiunta i parlamentari delle commissioni Affari costituzionali.

L'impegno, abbassare le tasse."Siamo l'unica forza politica che ha la credibilità per abbassare drasticamente le tasse e le tariffe che pesano sulle famiglie. Aspettiamo le prossime elezioni per riprenderci il Paese e restituirlo ai cittadini italiani "scrive il Movimento sul blog di Beppe Grillo. Ma vanno dall'ambiente al turismo e all'energia i punti del programma M5s discussi e messi a punto sempre con gli attivisti sulla rete. Intanto prosegue la campagna sul territorio per il lancio nazionale dei diversi snodi: dopo il taglio ai costi della politica e il turismo, i prossimi saranno ambiente e università.

