Adottare cani: i quattro zampe pronti ad entrare nella vostra vita

La primavera simboleggia il risveglio della natura, dei suoi profumi e dei sui colori uno spettacolo che diventa ancora più piacevole se condiviso con una compagnia speciale.

I cani possono riempire le giornate di allegria e se volete far contenti quelli ospitati nelle associazioni di Avellino, Chieti, Como, Livorno, Milano, Modena, Pisa, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Trieste venite ad adottarli.

Bon Bon

Anni: circa 8 mesi

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: trovato a pochi mesi di vita in un bosco insieme ai suoi fratelli, ma senza la mamma, è un cucciolo dal carattere buonissimo. Inizialmente timido, è compatibile con i suoi simili, mentre deve essere testato con i gatti. Si cerca per lui adozione in tutta la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia dove può arrivare con staffetta autorizzata. Si affida vaccinato, castrato, con antirabbica, microchippato, con passaporto e antiparassitario in corso dopo compilazione questionario e colloquio pre affido

Info: Zampa nel Cuore Italia

Città: Trieste



Carolina

Anni: circa 3/4 anni

Sesso: femmina

Genere: pitbull

Malattie: nessuna

Su di lei: allegra e piena di energie, Carolina adora correre e giocare in compagnia degli essere umani. Il suo desiderio è incontrare una persona che non si fermi ai pregiudizi nei confronti della sua razza e che voglia accompagnarla durante la sua crescita

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Città: Roma

Casper

Anni: circa 8 mesi

Sesso: maschio

Genere: lagotto

Malattie: nessuna

Su di lui: trovato mentre vagava, ora è in attesa di una persona che voglia adottarlo in Campania. Compatibile con gli altri cani, sa andare al guinzaglio e si affida vaccinato, microchippato, sverminato e spulciato

Info: Con Fido nel Cuore

Città: Avellino

Ceres

Anni: circa 5

Sesso: femmina

Genere: pastore tedesco

Malattie: non presenti

Su di lei: dolce e giocherellona Ceres sogna di incontrare la persona che vorrà prendersi cura di lei e darle tutto l’affetto che merita

Info: I Randagi della Ferrovia

Città: Reggio Calabria

Ciro

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: Ciro ha dovuto affrontare nel corso della sua vita tradimenti e vigliaccherie, per questo ha bisogno di una persona in grado di dargli sicurezza e l’affetto di cui ha bisogno. Verrà affidato vaccinato, chippato e castrato

Info: Per Rescue Italia

Città: Milano

Ginevra

Anni: circa 5 mesi

Sesso: femmina

Genere: incrocio di segugio

Malattie: nessuna

Su di lei: dolcissima e bravissima con i bambini, è socievole anche con gli altri cani e non vede l’ora di essere adottata

Info: Canile Rifugio di Chieti

Città: Chieti

Giobbe

Anni: circa 6

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non gira il collo in modo completo

Su di lui: un’infezione non curata arrivata alle ossa, ha fuso due vertere insieme, per questo Giobbe ora non riesce a girare il collo completamente. Ormai la ferita è guarita ed è arrivato il momento di essere adottato. Buono e tranquillo è un po’ remissivo, ma ama tanto le coccole. Compatibile con gli altri cani, non vede l’ora di andare in passeggiata

Info: Amici Per Un Pelo ODV

Città: Como

Lord

Anni: circa 2

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: è un tripode

Su di lui: un cane dolcissimo, buonissimo e allegro, Lord è pronto a incontrare la persona che vorrà condividere la vita con lui. Si affida castrato, vaccinato, chippato e negativo a lesmania

Info: Ris_Pet Rifugio per animali

Città: Modena

Lucio

Anni: circa 3

Sesso: maschio

Genere: incrocio

Malattie: non presenti

Su di lui: un passato difficile che lo ha visto trascorrere i primi anni di vita alla catena, ma questo non ha mutato il suo carattere che è rimasto solare. Lucio, infatti ama trascorrere il suo tempo con le persone, per questo ha bisogno di una famiglia dinamica che lo coinvolga nelle attività e che gli faccia scoprire sempre cose nuove. Si affida microchippato e vaccinato

Info: Cani Sciolti

Città: Milano

Kyra

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: pitbull

Malattie: nessuna

Su di lei: allegra e piena di vita, Kyra ama giocare ed essere coccolata. Aspetta di essere adottata da una famiglia che voglia condividere con lei tante avventure in un ambiente senza gatti, pesci rossi, criceti o altri animali

Info: Canile Soffio di Vento

Città: Pisa

Margot

Anni: circa 3

Sesso: femmina

Genere: mix colosso

Malattie: nessuna

Su di lei: Margot è un cane dolcissimo e un po’ insicuro, proprio per questo si legna molto alla persona che riesce a capire le sue paure e ha voglia di affrontarle e superarle con lei

Info: Canile comunale Livorno

Città: Livorno

Tommy

Anni: circa 13

Sesso: maschio

Genere: breton bianco

Malattie: non presenti

Su di lui: ha avuto un passato difficile, ha trascorso la sua vita legato a una catena di 1 metro che non gli permetteva di muoversi e di avere la libertà di cui aveva bisogno. Salvato dalle autorità competenti, ora si trova in canile, ma merita di trascorrere il resto della sua vita circondato da amore e affetto. Tommy, infatti, ha conservato intatto un animo allegro, curioso e socievole che non si spaventa davanti alle novità. Compatibile con cani maschi e femmine si adatta facilmente

Info: Canile di Pescara

Città: Pescara

I cani che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet ospitati all'interno delle associazioni! Se volete adottare un quattro zampe non dovete fare altro che visitare le onlus.

Per conoscere altri pet in cerca di una nuova famiglia, continuate a seguire la nostra rubrica.