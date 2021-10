Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 30 ottobre 2021: nuovi casi, vittime e ricoveri nelle regioni

Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi sabato 30 ottobre 2021, con i nuovi dati sui contagi, i morti e i ricoveri nelle regioni, è atteso intorno alle ore 17. Nel bollettino di ieri sono stati registrati 5.335 nuovi contagi (su 474.778 tamponi processati) e 33 decessi. Ad oggi più di 44 milioni di persone hanno completato il ciclo vaccinale (44.701.144 per la precisione, l'82,76% della popolazione over 12).

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 30 ottobre 2021

Attualmente positivi: 78.644, dato di ieri

Deceduti: 132.037 (+33 ieri)

Dimessi/guariti: 4.551.882 (+3.433 ieri)

Ricoverati in totale: 3.007 (+51 ieri)

di cui in terapia intensiva: 349 (+2 ieri)

Tamponi: 103.424.436 (+474.778 ieri)

Totale casi: 4.762.563 (+5.335, +0,11% ieri)

#covid19 ?online il report esteso

? elevata efficacia vaccinale vs ricovero (92%), terapia intensiva (95%), decesso (91%) anche con variante delta prevalente.

??‍?? percentuale infezioni tra gli operatori sanitari vs totale è stabile al 3,6%

Secondo i dati del monitoraggio settimanale dell'Iss, l'indice Rt questa settimana è aumentato arrivando quasi a 1. La settimana scorsa il tasso di trasmissibilità era di 0,86, ora invece ha raggiunto quota 0,96 e, secondo le proiezioni della cabina di regia, fra altri sette giorni dovrebbe crescere ancora a 1,14. Aumenta anche il tasso di incidenza del coronavirus che da 34 casi ogni 100mila abitanti è arrivato 46 casi ogni 100mila abitanti. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile, per ora si ferma al 3,7%, ma aumenta il tasso di occupazione nei reparti che arriva al 4,5%. La settimana scorsa era al 4,2%. Il numero delle regioni e delle province autonome classificate a rischio moderato è aumentato da 4 a 18. Al momento le uniche classificate a rischio basso sono Basilicata, Sardegna e Valle d'Aosta.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In Alto Adige sono 168 i nuovi casi di Covid-19 accertati su 1.133 tamponi molecolari esaminati. Un decesso. Il contagio nelle vallate della provincia di Bolzano da circa una settimana è in netta crescita anche perché resta bassa la percentuale di persone vaccinate e non sempre le misure anti contagio vengono rispettate.

Sono 287 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 30 ottobre, su 29.854 test effettuati di cui 8.202 tamponi molecolari e 21.652 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi torna a scendere sotto l'1%, attestandosi oggi a 0,96% (3,2% sulle prime diagnosi). I ricoverati sono 269 (11 in più rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 77 anni.

Oggi nel Lazio su 11.994 tamponi molecolari e 21.666 tamponi antigenici per un totale di 33.660 tamponi, si registrano 538 nuovi casi positivi (-45). Otto i decessi (+2), 376 i ricoverati (+6), 49 le terapie intensive (+1) e +398 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,5%. I casi a Roma città sono a quota 235.

In Puglia 201 nuovi contagi e altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati attraverso 21.782 tamponi. Sono 2.938 le persone attualmente positive, 129 quelle ricoverate in area non critica, 17 in terapia intensiva.