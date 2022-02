Il bollettino Covid di oggi 1° febbraio 2022: i dati su nuovi casi, ricoveri e decessi (tabella)

Coronavirus, i dati del bollettino di oggi 1° febbraio 2022. Tra le 17 e le 18 è previsto il consueto appuntamento con i numeri della pandemia. Ieri sono state accertate 57.715 diagnosi, in calo rispetto alle oltre 77mila del lunedì precedente. In leggera flessione le terapie intensive, tornano invece ad aumentare (seppure in modo contenuto) i ricoverati con sintomi. Ad oggi in Italia ci sono più di 2,5 milioni di persone positive al virus. In basso tutti i bollettini regionali (man mano che arrivano i dati).

Covid: il bollettino di oggi martedì 1° febbraio 2022

In basso il bollettino di oggi 01/02/2022 e la tabella del ministero della Salute.

Coronavirus: nuovi casi e ricoveri, i dati dalle regioni

Continua il calo dei soggetti positivi al virus in Veneto. Oggi sono infatti 216.210, con 16.045 nuovi casi individuati nelle ultime 24 ore. I dati diffusi dalla Regione non sono altrettanto positivi per quanto riguarda ricoveri e decessi. I pazienti ricoverati in area medica sono infatti 1.839, 19 in più rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono invece 170, 7 in meno rispetto a ieri. I decessi registrati sono 40.

I nuovi casi in Toscana sono 9.877. Stando alla comunicazione social del presidente della Regione, Eugenio Giani, i test eseguiti sono stati 85.181, di cui 15.552 tamponi molecolari e 69.629 antigenici rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 11,6%, che sale 73% sulle prime diagnosi. La curva del contagio, quindi, continua la sua discesa: nel raffronto settimane oggi sono registrati circa 4.000 positivi in meno rispetto a sette giorni fa. Il 25 gennaio, infatti, i casi sono stati 13.810 (ma con 9.500 tamponi fatti in più). Cala anche il tasso dei nuovi positivi: lo scorso martedì era del 14,59% e del 77,3% sulle prime diagnosi.