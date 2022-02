Il bollettino Covid di oggi 21 febbraio 2022: i nuovi casi e i focolai regione per regione

Il bollettino Covid di oggi, lunedì 21 febbraio 2022. Il ministero della Salute, tra le 17 e le 18, pubblicherà il consueto report con tutti i parametri per controllare l'andamento della pandemia in Italia. Daremo quindi gli aggiornamenti su nuovi contagi, attuali positivi, decessi, guariti, tamponi processati e situazione ospedaliera. Riporteremo anche tutti gli aggiornamenti che arrivano dalle Regioni.

Tra dieci giorni scade lo stato di emergenza e non sarà prorogato. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, però chiede cautela e consiglia di non smantellare tutto l'impianto di regole e restrizioni in modo troppo repentino. Resterà quindi in vigore l'obbligo di mascherine al chiuso, il Green pass non sparirà ed è possibile che si procederà con la quarta dose di vaccino in autunno.

Covid: il bollettino di oggi lunedì 21 febbraio 2022

Nuovi casi: (ieri 42.081)

Decessi: (ieri 141)

Ricoverati con sintomi: (ieri 13.284)

Ricoverati in Terapia Intensiva: (ieri 934)

Ingressi del giorno in terapia intensiva: (ieri 52)

Attualmente positivi: (ieri 1.348.347)

Tamponi processati: (ieri 372.776)

Coronavirus, la mappa dei contagi

I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 1.316 a fronte di 11.630 test, di cui 5.157 tamponi molecolari e 6.473 antigenici rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è dell'11,32%, che sale al 47,3% sulle prime diagnosi. E' quanto segnala il presidente della Regione, Eugenio Giani.

Nelle Marche, il servizio Sanità della Regione comunica che nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 560 contagi di cui 63 in provincia di Ascoli Piceno, 89 a Pesaro Urbino, 113 a Macerata, 213 ad Ancona, 68 a Fermo e 14 da fuori regione. Con 2.266 tamponi testati (1.336 nuove diagnosi e 930 nel percorso guariti) il tasso di positività si attesta al 41,9%, mentre quello di incidenza a 888,3.

Un giorno senza vittime del Covid in Alto Adige. Non succedeva dal 3 febbraio scorso. Il totale dei decessi provocati dal virus dall'inizio dell'emergenza sanitaria resta quindi fermo a 1.402. I laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno, invece, accertato altri 328 nuovi casi positivi .

In Umbria nell'ultimo giorno sono stati registrati 369 (375 lunedì della scorsa settimana) nuovi positivi, 491 guariti e due morti. Gli attualmente positivi scendono a 11.049, 124 in meno. Sono stati analizzati 592 tamponi e 2.874 test antigenici, con un tasso di positività pari al 10,6 per cento (9,58 una settimana fa).