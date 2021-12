Il bollettino covid di oggi 23 dicembre 2021: Omicron si fa largo, i dati su nuovi casi e ricoveri

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 23 dicembre 2021. Come ogni giorno intorno alle 17 gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia con tutti i dati su nuovi casi, ospedalizzati e deceduti causa covid. La variante Omicron, più contagiosa del ceppo precedente, sta provocando una nuova ondata di positivi: ci sarebbe proprio la mutazione B.1.1.529 dietro il 28,2% dei contagi registrati in Italia. Dunque più di uno su quattro. Il dato è emerso durante la cabina di regia in corso a Palazzo Chigi tra le forze di maggioranza e il premier Mario Draghi. Ma ci sono ampie differenze regionali: in alcune aree del Paese la nuova variante ha raggiunto l'80%, in altre è assente.

Coronavirus: il bollettino di oggi 23 dicembre 2021

In basso il bollettino di oggi 23/12/2021 e la tabella del ministero della Salute.

Il bollettino Covid del 23 dicembre: i dati dalle regioni

In Toscana sono 2.780 i nuovi casi Covid (2.650 confermati con tampone molecolare e 130 da test rapido antigenico). I ricoverati sono 453 (16 in più rispetto a ieri), di cui 66 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 4 uomini e una donna con un'età media di 82,6 anni.