Il bollettino Covid di oggi mercoledì 30 marzo 2022: i nuovi casi di contagio e i morti per coronavirus

L'epidemia di Covid in Italia: il bollettino di oggi, mercoledì 30 marzo 2022 sarà pubblicato su questa pagina intorno alle ore 17:00. Ieri nell'ultiumo bollettino coronavirus erano 99.457 i nuovi contagi Covid in Italia, mentre erano stati registrati ben 177 morti.

Quanto alla situazione in ospedale si registravano numeri in aumento sia dei ricoverati con sintomi (+ 244) mentre con 46 ingressi in 24 ore nelle terapie intesive vi erano 487 pazienti covid.

Coronavirus, il bollettino di mercoledì 30 marzo 2022

Attualmente positivi: -- ieri 1.266.878

Deceduti: -- ieri 159.054 (+177)

Dimessi/Guariti: -- ieri 13.070.647

Ricoverati: -- ieri 9.740 (+244)

Ricoverati in terapia intensiva: -- ieri 487 (0)

Tamponi: -- ieri 199.896.383 (+660.708)

Totale casi: -- ieri 14.496.579 (+99.457, +0,69%)

++ articolo in aggiornamento ++

Coronavirus, i contagi regione per regione

Ecco i dati sui contagi divisi per regione: il primo numero riguarda il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia, il secondo gli attualmente positivi, mentre il terzo fa riferimento all'incremento avvenuto nelle ultime 24 ore.

++ articolo in aggiornamento ++