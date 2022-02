Due regioni cambiano colore da lunedì: la nuova mappa dell'Italia

Cambiano di nuovo i colori delle regioni da lunedì. Alla luce dei dati della Cabina di regia sull'andamento della situazione Covid, il Molise passa dal bianco al giallo, mentre la Sicilia dall'arancione al giallo. E' quanto fa sapere il ministero della Salute. Il passaggio di colore delle due regioni - che porterà sia Sicilia che Molise a ritrovarsi in giallo, da punti di partenza diversi - scatterà da lunedì 14 febbraio.

L'Italia dunque sarà così suddivisa:

zona bianca: Basilicata e Umbria;

zona gialla: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e Province autonome di Trento e di Bolzano;

zona arancione: Valle d'Aosta, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Marche.

Stop alle mascherine all'aperto da oggi

Intanto proprio oggi, venerdì 11 febbraio, termina l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. L'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, prevede comunque che anche in zona bianca vengano sempre portate con sé e restino obbligatorie in caso di assembramenti. Fa eccezione la Campania: l'ordinanza del governatore Vincenzo De Luca dispone il mantenimento di obbligo di mascherina all'aperto.

Nell'ordinanza sulle mascherine del ministro della Salute si legge che "fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private". Il provvedimento specifica inoltre che l'obbligo "non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico".