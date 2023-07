Presunti commenti sessisti durante la finale di tuffo sincronizzato: bufera su due telecronisti Rai

È un'ondata di polemiche quella che sta lentamente sommergendo i due commentatori di Raisport Lorenzo Leonarduzzii e Massimiliano Mazzucchi, colpevoli di essersi lasciati andare a presunti commenti sessisti in una diretta televisiva. L'episodio sarebbe avvenuto durante la finale del trampolino sincronizzato femminile durante i mondiali di Fukuoka, in Giappone. La gara incriminata è andata in onda su Rayplay2: parliamo della prima rotazione della sessione di tuffi. I due commentatori stavano aspettando la diretta televisiva di Raidue per la fase finale. È stato un telespettatore a sollevare il caso postando su Twitter la foto di una Pec inviata ai vertici Rai. Nell'email vengono annotati uno a uno tutti i presunti scivoloni e le frasi sessiste che i due telecronisti avrebbero detto in diretta televisiva.

In rete non è possibile recuperare il filmato originale (e quindi verificare quello che dice il firmatario della Pec), ma una prova di una telecronaca quantomeno inappropriata c'è. È l'uscita con stereotipi su due atleti cinesi, che potete vedere in un video sotto.

E l'indignazione avrebbe già aperto una breccia a Viale Mazzini: secondo fonti di agenzia la Rai avrebbe già ricevuto le lamentele dei telespettatori e si starebbe già occupando attivamente del caso.

Ma, in caso venisse appurato pienamente, questo non è certo il primo scivolone per il giornalista Rai Lorenzo Lenarduzzi. Durante il rally di Monza del 2020 si sarebbe lasciato andare a una battuta di carattere sessista in onda: "Me ne hanno detta oggi una, mi vogliono far vincere 100 euro se la dico, mi hanno detto una battutaccia che io riferisco. ‘Donna nanak tutta Tanak’, l’hanno cambiata così in brianzolo o in fiorentino non l’ho capita". Trovate l'audio nel link sotto.

Ma come donna nanak tutta Tanak?

Ma cosa state didendo? Cosa?! pic.twitter.com/SD1sKErERM — Tackle DURO ? (@tackleduro) December 9, 2020

Ora l'ulteriore gaffe del giornalista in diretta Tv: non sappiamo al momento quali saranno le conseguenze.

