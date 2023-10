Fabrizio Corona è indagato per diffamazione aggravata dalla Procura di Milano sulla base delle querele presentate dall'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e da Nicolò Casale, difensore della Lazio. Entrambi erano stati tirati in ballo nel caso scommesse emerso nei giorni scorsi per le rivelazioni fatte dall'ex agente fotografico nella trasmissione tv Striscia la Notizia.

I giocatori accusati si difendono: "Operazione infamante"

Gli attacchi di Corona sono stati diffusi sul suo profilo Instagram, sul sito di notizie Dillinger e nel programma tv "Striscia la notizia". Contro le accuse entrambi i giocatori si sono rivolti ai propri legali chiedendo di procedere per diffamazione aggravata, ma "potrebbero sussistere anche profili di calunnia o di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alle dichiarazioni rese in questura da Corona", riferisce l'Adnkronos.

"Nicolò non ha mai scommesso su un evento sportivo ed è inaccettabile la gogna a cui è sottoposto sulla base della parola di un delinquente conclamato, pronto a tutto pur di avere visibilità mediatica" le parole scritte in una nota (dei giorni scorsi) del legale di Casale, l'avvocato Guido Furgiuele.

"Quella che è avvenuta è stata, senza mezzi termini, un'operazione infamante e, cosa ancora peggiore, chirurgicamente orchestrata: a tutela mia, della società a cui sono legato e, in definitiva del calcio italiano, i suoi autori devono senz'altro risponderne ed essere distolti da eventuali analoghe iniziative" erano state le affermazioni sul caso dell'attaccante El Shaarawy tramite i legali, gli avvocati Matteo Uslenghi e Federico Venturi Ferriolo.

