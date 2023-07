La Finanza e l'Antitrust ispezionano le società di Chiara Ferragni

L'Antitrust ha esteso alle società Fenice e TBS Crew, riconducibili a Chiara Ferragni, il procedimento avviato nei confronti della Balocco Industria Dolciaria per pratica commerciale scorretta in relazione all'iniziativa commerciale denominata "Chiara Ferragni e Balocco insieme per l'ospedale Regina Margherita di Torino". A renderlo noto è la stessa autorità garante della concorrenza e del mercato precisando che oggi i suoi funzionari hanno svolto ispezioni nelle sedi di Fenice e di TBS Crew con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

La misura segue il procedimento del 14 giugno scorso, quando l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva avviato un'istruttoria nei confronti dell'azienda dolciaria in relazione all'iniziativa commerciale ''Chiara Ferragni e Balocco insieme per l'ospedale Regina Margherita di Torino'' promossa tra novembre e dicembre 2022. In quel periodo la società ha messo in vendita pandori a edizione limitata ''griffati'' Ferragni, per sostenere la ricerca sull'osteosarcoma e sul sarcoma di Ewing a favore dell'Ospedale Regina Margherita di Torino.

Secondo l'Autorità, sia nei comunicati stampa sia sulle confezioni del pandoro, il modo in cui veniva presentata l'iniziativa poteva indurre in errore i consumatori facendo leva sulla loro sensibilità per iniziative benefiche a sfondo sociale. I consumatori, infatti, potevano essere indotti a credere che acquistando il pandoro ''griffato'' Ferragni contribuissero alla donazione per l'acquisto di un nuovo macchinario mentre la Balocco aveva disposto una donazione in cifra fissa a favore dell'Ospedale parecchi mesi prima del lancio pubblicitario dell'iniziativa e dunque del tutto indipendentemente dall'andamento delle vendite del prodotto.

Sul caso è intervenuto il Codacons. "L'Antitrust ha accolto in pieno la nostra richiesta di estendere alle società di Chiara Ferragni l'istruttoria relativa al caso dell'iniziativa di beneficenza avviata lo scorso Natale dalla Balocco assieme alla nota influencer", ha commentato la società a tutela dei diritti dei consumatori, che lo scorso 9 gennaio, assieme all'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, aveva presentato un esposto all'Autorità per la concorrenza. ''Ora - avvisa il Codacons - se l'Antitrust confermerà la pratica commerciale scorretta, e se saranno accertate responsabilità da parte delle società coinvolte, avvieremo una azione legale contro la Balocco e Chiara Ferragni, chiedendo ai due soggetti di rimborsare il costo del pandoro a tutti i consumatori che hanno aderito all'iniziativa di solidarietà''.