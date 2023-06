È morta Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi

"Con enorme dolore, il presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all'improvviso, si è spenta sua moglie Flavia Franzoni". Lo ha comunicato in una nota l'ufficio stampa dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Flavia Franzoni aveva 76 anni: è stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale allUniversità di Biologna, nella facoltà di Scienze politiche. Insieme al marito ha partecipato, nel 1996, alla campagna elettorale per le politiche, vinte poi dall'Ulivo, partito nato proprio per volontà di Romano Prodi.

Franzoni è stata Presidente dell'Iress Istituto regionale Emiliano Romagnolo per i Servizi Sociali e sanitari, la ricerca applicata e la formazione") di Bologna, per cui ha diretto diverse ricerche in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sociali e sanitari. Ha fatto parte della Direzione della Rivista Autonomie locali e servizi sociali, edito da il Mulino. Vanta numerose pubblicazioni di settore.

Articolo in aggiornamento

