"Frammenti di vetro nell'insalata": scatta l'allerta del ministero. I lotti ritirati dal commercio

Diversi lotti di insalata confezionata attualmente in commercio potrebbero avere all'interno frammenti di vetro. Questa l'allerta diffusa dal ministero della Salute, che ha richiamato 5 diversi lotti di prodotti dal commercio per "rischio fisico".

L'insalata in commercio è in particolare la "capricciosa" venduta dal marchio "Belmonte gastronomia", con sede di produzione nello stabilimento di San Ponso, provincia di Torino.

I lotti a rischio

L'avvertenza del ministero è di non consumare assolutamente le confezioni di insalata in commercio, che verranno "ritirate nei prossimi giorni".

A rischio contaminazione da schegge di vetro sono i pacchi di insalata capricciosa Belmonte Gastronomia da 250 grammi e 1 chilo, appartenenti ai lotti seguenti:

BL24003450 del 12/03/2024 con la data di scadenza 27/03/2024,

BL24003581 del 14/03/2024 con scadenza 29/03/2024,

BL24003647 del 15/03/2024 con la scadenza 30/03/2024,

BL24003775 del 19/03/2024 con la scadenza 03/04/2024

BL24003841 del 20/03/2024 con la scadenza 04/04/2024;

Il ministero della Salute ha pubblicato nell'avviso le immagini dei prodotti coinvolti, specificando però che "le foto riportate riproducono come appaiono le confezioni di insalata" ma "il lotto in foto non corrisponde a quelli oggetto del ritiro e richiamo", in quanto "quei lotti si trovano presso negozi e depositi dei clienti e verranno da noi ritirati nei prossimi giorni".