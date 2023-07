La Francia protesta contro la direttrice Beatrice Venezi: "È neofascista"

A Beatrice Venezi, direttrice d'orchestra toscana, dovrebbe essere impedito il concerto organizzato per le festività di fine anno all'Opéra di Nizza. È l'appello lanciato da dodici associazioni, partiti e sindacati riuniti nel collettivo di sinistra Touscitoyen06 che chiede al comune e al teatro dell’Opera della città francese la cancellazione dei concerti diretti da Venezi. "In un contesto di banalizzazione dell'estrema destra e del fascismo, l'invito fatto a Madame Venezi a Nizza costituisce un gesto politico che contestiamo e denunciamo con fermezza", si legge in una nota del gruppo degli oppositori.

Di Venezi, definita senza mezzi termini una "neofascista", si ricorda la sua vicinanza al governo di Giorgia Meloni, per il quale ha lavorato come "consigliera per la musica". Il collettivo però giudica ancora più grave la partecipazione della direttrice d'orchestra "alla convention del partito di estrema destra Fratelli d'Italia" e di essersi impegnata "nel dare all'ideologia che difende la più ampia visibilità possibile". Per il collettivo, la sua presenza è simbolo di "un sostegno del governo italiano che pretende di limitare i diritti delle donne e mostra valori come 'Dio patria e famiglia', eredi dell'ideologia mussoliniana", si legge nella nota sul sito Tous Citoyens.

La direttrice d'orchestra ha rotto il silenzio, trovando un modo personale di rispondere alle polemiche legate alla sua partecipazione all'Opera di Nizza. Venezi ha rilanciato infatti su Instagram il sondaggio creato dall'account 'Dì la tua' (che quotidianamente esorta i followers a schierarsi su diversi temi di attualità), che invita gli utenti a scegliere due alternative sulle polemiche scatenatesi sulla sua direzione del concerto organizzato per le festività di fine anno all'Opéra di Nizza. "Giusto così" o "Che teste di ca..."? L'account rilanciato dalla Venezi posta poi la scritta 'solidarietà per Beatrice Venezi', invitando i followers a scrivere alla pianista per esprimerle la propria vicinanza.

Altre proteste si erano già verificate per il coinvolgimento della Venezi ad aprile all'Opera di Limoges, nel centro della Francia. In una reazione al comunicato, il direttore dell'Opera di Nizza afferma che "la musica ha il potere di superare gli schieramenti e di riunire gli individui attorno a un'esperienza comune" e che si deve quindi "separare l'arte dalla politica". E ancora. "Come istituzione culturale, il nostro ruolo è favorire la libera espressione artistica e creare un'atmosfera in cui tutti possano sentirsi a proprio agio e rispettati, indipendentemente dalle proprie affiliazioni politiche", ha aggiunto Rossi, ricordando che la Venezi "direttrice d'orchestra di talento, di fama internazionale", era già stata accolta a Nizza per un concerto nel 2022.