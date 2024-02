"Cara Giulia": il libro di Gino Cecchettin per la figlia

Un dolore enorme, indescrivibile, come quello della perdita di una figlia, strappata dalla vita in maniera brutale. Un dolore che Gino Cecchettin, il padre di Giulia, ha deciso di racchiudere in un libro dal titolo "Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia". Un lungo messaggio rivolto alla figlia, la 22enne di Vigonovo (Venezia) barbaramente uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, coetaneo di Torreglia con cui ha anche condiviso il proprio percorso universitario.

Il libro di Gino Cecchettin dedicato alla figlia Giulia

Il libro, edito da Rizzoli, è stato scritto insieme allo scrittore Marco Franzoso. Secondo le prime indiscrezioni sarà appunto una sorta di grande lettera aperta che papà Gino vuole virtualmente mandare alla sua Giulia. Secondo un breve estratto pubblicato dal Gazzettino, Gino Cecchettin si rivolge alla figlia scrivendo: "Tu sei diventata un simbolo pubblico. Sei la mia Giulia e sarai per sempre la mia Giulia. Ma non sei più solo questo. Tu dopo quanto è successo sei anche la Giulia di tutti, quella che sta parlando a tutti. E io sento forte il dovere di manifestare al mondo che persona eri e, soprattutto, di cercare attraverso questo di fare in modo che altre persone si pongano le mie stesse domande"

L'uomo spiega nel capitolo sull'educazione una delle motivazioni che lo hanno portato a mettere nero su bianco le proprie emozioni e i propri pensieri: "Ho provato ad analizzare dove abbiamo sbagliato, soprattutto noi genitori, padri e madri, dove siamo stati poco presenti e non siamo riusciti a educare i figli all'amore, al rispetto, alla comprensione, ma li abbiamo forse educati a una modalità di vita incentrata sul possesso".

L'annuncio dell'uscita del libro ha già suscitato numerose polemiche, soprattutto sui social network. Gino Cecchettin era già finito nell'occhio del ciclone all'inizio dell'anno, quando si era affidato all'agenzia londinese di comunicazione Andrew Nurnberg, famosa per avere tra i propri clienti sia scrittori che attori famosi. Una scelta che aveva fatto ipotizzare l'imminente uscita di un libro su Giulia Cecchettin, ma non solo: c'è infatti chi ipotizza che sia già in cantiere anche una serie tv a lei dedicata.