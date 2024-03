"Figli gay non li vogliamo": giovane allontanato dalla famiglia viene ospitato da un prof della sua scuola

"Figli gay non li vogliamo". Si è sentito rispondere in questo modo dai genitori un ragazzo di 18 anni della provincia di Pisa, costretto a lasciare l'abitazione in cui viveva con la madre e il padre, dopo che quest'ultimi non avevano accettato la sua omosessualità. Il ragazzo ha raccontato di essere stato mandato via di casa dai genitori e dalla sorella circa un mese fa.

I fatti

Il 18enne ha confessato il suo orientamento sessuale alla sua famiglia. Da quel momento, il rapporto con i genitori e la sorella è andato in pezzi. Fino alla richiesta di allontanarsi. Solo e senza soldi, il giovane si è rivolto ad alcuni conoscenti e uno sportello locale specializzato contro le discriminazioni, Voice di Pontedera, per trovare una sistemazione temporanea. Poi l'arrivo della buona notizia, frutto di un gesto di solidarietà: uno dei professori della scuola frequentata dal ragazzo ha offerto al giovane ospitalità nella sua abitazione. Il docente ha messo a disposizione del 18enne una stanza dove lui potrà rimanere fino alla maturità, così che possa portare a termine le superiori.

Nel frattempo è stato attivato un sostegno psicologico e informati i servizi sociali. Questi ultimi hanno parlato direttamente con la famiglia del ragazzo, nel tentativo di far ricucire i rapporti. Ma non sono state raggiunte le condizioni. Ora il giovane, ospitato dal docente, potrà concludere gli studi.