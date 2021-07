Il green pass anche a scuola: la nuova stretta in arrivo anche sui servizi

Il governo Draghi si prepara ad estendere le misure di contenimento della pandemia e l'utilizzo del green pass, partendo dalla convinzione che sia indispensabile proseguire sulla strada delle vaccinazioni per uscire dalla situazione di emergenza. E prima della pausa estiva le regole del Green pass potrebbero essere applicate anche alla scuola. Un'anticipazione riportata oggi dal quotidiano La Repubblica la novità potrebbe vedere la luce entro il 20 agosto ma solo dopo una contrattazione con le altre forze di maggioranza. Probabili quindi correzioni in corso d'opera alla luce anche delle tensioni sociali e alle proteste di piazza legati ai nuovi obblighi che entreranno in vigore dalla settimana prossima. Ma andiamo duque per gradi.

Dal prossimo 6 agosto la certificazione vaccinale sarà obbligatoria per accedere ad alcuni luoghi ed eventi:

Dal governo si precisa che la violazione delle norme comporta sanzini fino a mille euro sia a carico dell'esercente che per il trasgressore. "E qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni", precisa Palazzo Chigi.

Ad ogni modo come dicevamo l'ambito di applicazione del green pass potrebbe allargarsi. Restano infatti dei punti non chiari ovvero, attualmente il green pass appare necessario per gli avventori dei ristoranti ma non per chi ci lavora. È pertanto probabile che la necessità di dotarsi del certificato verde venga estesa anche ai lavoratori impiegati in ristoranti, stadi e musei e insomma a tutti quegli ambiti già individuati da Palazzo Chigi. Più complicato imporre il certificato verde nei rapporti di lavoro privati: sarà necessario un passaggio con i sindacati.

Restano fuori dagli ambiti di applicazione almeno per ora i servizi educativi ma questo potrebbe cambiare a breve in vista del rientro a scuola: in presenza di una campana vaccinale non adeguata infatti potrebbe rendersi necessario imporre l'obbligo del green pass per accedere a scuola. Altro tema - strettamente connesso - è quello dei trasporti. In ambiti governativi si ragiona ad una possible stretta imponendo l'obbligo del lasciapassare per accedere a bus, metro e tram.